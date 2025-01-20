Мошенники выманивают деньги через фейковые сайты "еПоддержки": в МВД рассказали, как они действуют

В МВД рассказали, каким образом действуют злоумышленники и как уберечься от списания средств с карт.

Related video

В Украине мошенники пытаются обмануть граждан, которые хотят оформить еПоддержку. Преступники создают фейковые сайты и аккаунты, чтобы выманить у доверчивых людей данные их банковской карты. Об этом рассказали в Министерстве внутренних дел Украины.

Там рассказали об алгоритме действия злоумышленников. По информации пресс-службы МВД, мошенники сначала создают фейковые сайты и аккаунты, где предлагают якобы государственные выплаты. После этого они просят перейти по ссылке и ввести данные банковской карты и используют полученную информацию для списания средств с карт.

Правоохранители дали несколько советов, как защитить себя от подобного мошенничества. В частности, не следует вводить на подозрительных сайтах данные карты, PIN-код, логин и пароль от интернет-банкинга, одноразовые пароли или коды из SMS. Также стоит проверять информацию только на официальных государственных ресурсах. Кроме этого, следует помнить, что банки и государственные учреждения никогда не просят данные ваших карт через соцсети или сторонние сайты. В противном случае в МВД посоветовали обращаться в полицию.

Ранее о мошенничестве на "Зимней еПоддержке" предупреждал основатель Monobank Олег Гороховский. Он отмечал, что в одном случае женщина отдала мошенникам все, что имела на счету — таким образом человек потерял 71 тыс. грн.

Добавим, что Кабинет Министров Украины выделил дополнительные 5 миллиардов гривен из резервного фонда государственного бюджета для обеспечения программы "Зимняя еПоддержка". Таким образом, все поданные украинцами заявки на помощь будут выполнены, люди получат средства и смогут их потратить на коммунальные, медицинские, образовательные и другие услуги.