Шахраї виманюють гроші через фейкові сайти "єПідтримки": в МВС розповіли, як вони діють

В МВС розповіли, яким чином діють зловмисники та як вберегтись від списання коштів з карток.

Related video

В Україні шахраї намагаються обдурити громадян, які хочуть оформити єПідтримку. Злочинці створюють фейкові сайти й акаунти, щоб виманити в довірливих людей дані їхньої банківської картки. Про це розповіли в Міністерстві внутрішніх справ України.

Там розповіли про алгоритм дії зловмисників. За інформацією пресслужби МВС, шахраї спочатку створюють фейкові сайти й акаунти, де пропонують нібито державні виплати. Після цього вони просять перейти за посиланням і ввести дані банківської картки та використовують отриману інформацію для списання коштів з карток.

Правоохоронці дали декілька порад, як захистити себе від подібного шахрайства. Зокрема, не слід вводити на підозрілих сайтах дані картки, PIN-код, логін і пароль від інтернет-банкінгу, одноразові паролі чи коди з SMS. Також варто перевіряти інформацію тільки на офіційних державних ресурсах. Крім цього, варто пам'ятати, що банки та державні установи ніколи не просять дані ваших карток через соцмережі чи сторонні сайти. В інакшому випадку в МВС порадили звертатись до поліції.

Раніше про шахрайство на "Зимовій єПідтримці" попереджав засновник Monobank Олег Гороховський. Він зазначав, що у одному випадку жінка віддала шахраям усе, що мала на рахунку — таким чином людина втратила 71 тис. грн.

Додамо, що Кабінет Міністрів України виділив додаткові 5 мільярдів гривень із резервного фонду державного бюджету для забезпечення програми "Зимова єПідтримка". Таким чином, усі подані українцями заявки на допомогу будуть виконані, люди отримають кошти і зможуть їх витратити на комунальні, медичні, освітні та інші послуги.