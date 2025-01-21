Обготівковували прямо у відділенні: у Львові банкіри привласнювали гроші клієнтів, — Нацполіція

В поліції повідомили, що володіючи даними клієнтів з тимчасово окупованих територій, вони змінювали на підконтрольні та перевипускали банківські карти. Потім вони обготівковували їх, таким чином завдаючи шкоди на більш ніж 5 млн грн.

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У Львові працівники одного з банків впродовж 2023-2024 років отримували незаконний доступ до рахунків певної категорії клієнтів і обготівковували їх безпосередньо у відділенні. Про це повідомили у Національній поліції України.

Фото: Нацполіція

Правоохоронці зазначили, що працівники банківської установи діяли за вказівкою керівника. Володіючи даними клієнтів, які могли залишитися на тимчасово окупованих територіях, вони змінювали фінансові номери громадян на підконтрольні та здійснювали перевипуск банківських карток.

Розподіливши між собою ролі, банкіри за допомогою розміщених в банку терміналів самообслуговування або Pos-терміналів привласнювали чужі заощадження. Отримавши доступ до близько 50 рахунків громадян, вони завдали шкоди на більш ніж 5 млн грн.

В результаті проведених обшуків у осіб вилучені банківські карти, мобільні телефони, а також чорнові записи з конфіденційною фінансовою інформацією про клієнтів банку, по рахунках яких проведено несанкціоновані фінансові операції. Особам оголошено підозри за ч. 3, ч.5 ст. 27; ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362 Кримінального кодексу України — їм загрожує до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Підозрюваним обрані запобіжні заходи. Наразі триває досудове розслідування.

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