За время войны разбогател более чем на $1 млн: задержан главный психиатр ВСУ (фото)

В СБУ не указывают фамилию и имя задержанного, однако СМИ пишут об Олеге Друзя. Ранее его уже "ловили" на взятке и отстраняли от занимаемой должности начальника клиники. Также лицо известно своими высказываниями в сторону участников АТО.

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали главного психиатра Вооруженных сил Украины, который является заместителем Председателя Центральной ВВК и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы. За время войны он разбогател на более 1 млн долларов США, сообщили в СБУ.

Правоохранители добавили, что мужчина не отражал соответствующее имущество в своей декларации, оформляя его на свою жену, дочь, сыновей и других лиц. В течение 2022-2024 годов подозреваемый приобрел:

частный дом в Обуховском районе Киевской области;

2 квартиры в Киеве;

1 квартиру в Одессе;

2 земельных участка в Обуховском районе Киевской области;

БМВ Х7 2024 г.в;

БМВ Х7 2022 г.в.; БМВ Х7 2022 г.в;

БМВ Х5 2023 г.в.; БМВ Х5 2023 г.в;

БМВ Х3 2022 г.в;

другое имущество.

Следователями были проведены обыски, во время которых обнаружены средства в сумме 152 тысячи долларов США и 34 тысячи евро. Сейчас ему готовится сообщение о подозрении в незаконном обогащении (ст. 365-5 Уголовного кодекса Украины) и в декларировании недостоверной информации (ст. 366-2 УК Украины), а также решается вопрос об избрании меры пресечения и наложении ареста на активы чиновника. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Главный психиатр ВСУ: что о нем известно

Правоохранители не рассказывают фамилию и имя психиатра. Однако, по информации СМИ, речь идет об Олеге Друзя.

Отметим, что в 2017 году СБУ задержала на взятке начальника одной из клиник Главного военно-медицинского госпиталя Министерства обороны, который "систематически сдирал деньги с военнослужащих за признание их непригодными для дальнейшей службы". Мужчина был задержан "на горячем" в рабочем кабинете после передачи ему 52 тысяч гривен очередной взятки. Ему было объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины — принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом.

Тогда СМИ отмечали, что речь шла именно об Олеге Друзя. Однако неизвестно, чем завершилось дело в суде, поскольку, по информации прокуратуры, материалы долгое время находились там.

Позже на круглом столе Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения Друзь заявлял, что "участники боевых действий после возвращения к мирной жизни могут стать угрозой как для собственных семей, так и для всего общества". По его словам, 98% лиц нуждаются в квалифицированной поддержке и помощи вследствие действия боевых стресс-факторов.

Кроме этого, в сентябре 2017 года один из демобилизованных участников АТО Мартин Брест опубликовал в Facebook пост о высказываниях начальника госпиталя. Там отмечалось, что Олег Друзь называл участников АТО потенциальной угрозой для общества.

"Главный психиатр МОУ, начальник Клинины психиатрии полковник Друзь Олег Васильевич сегодня на "комитете по вопросам здравоохранения" заявил (прочитал из собственной презентации), что 93% участников АТО являются потенциальной угрозой для общества ("скрытый враг"). По его словам, 93% нас — проблемные, и нас надо лечить", — написал он.

Это вызвало возмущение в соцсетях. Тогдашний министр обороны принял решение об отстранении от должности начальника клиники психиатрии Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь" Олега Друзя в связи с неудовлетворительным исполнением служебных обязанностей и назначил служебное расследование. После СМИ со ссылкой на волонтеров сообщали, что отстраненный полковник, главный психиатр Министерства обороны Украины все же продолжал выполнять обязанности начальника клиники психиатрии и ходить на работу.

Напомним, 20 января стало известно о задержании экс-командира 155-й бригады ВСУ им. Анны Киевской. Правоохранители отмечали, что полковник в течение 2024 года имел информацию о СЗЧ в его бригаде и постоянно получал такие сообщения от командного состава воинской части, однако не информировал органы досудебного расследования о выявленных фактах.

Добавим, что в тот же день стало известно, что в Киеве готовилось покушение на первого заместителя главы Министерства здравоохранения Украины. подозреваемые снимали жилье в том же жилом комплексе и с целью подготовки к убийству тренировались в тире. Задержанные мужчина и женщина были на попытке приобрести оружие.