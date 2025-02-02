У львівському готелі чоловік кинув гранату та сам отримав поранення: як відреагували в поліції

Нині мер Львова ніяк не відреагував на інцидент.

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В одному із готелів міста Львів чоловік кинув вибухівку, в результаті чого в закладі вибуховою хвилею пошкодило вікна та двері. Самого чоловіка госпіталізували, повідомляють місцеві пабліки.

Спочатку в міських пабліках з'явилось повідомлення про вибух гранати на третьому поверсі готелю "Арена" на Городоцькій. В результаті вибуху постраждала одна людина та в будинку вибило вікна. На місце події прибули екстрені служби.

Пізніше було опубліковане відео вибуху. На ньому видно сварку двох чоловіків. Під час сварки вони заходять в приміщення. Через якийсь час один з них вибігає в коридор й відразу видно момент вибуху.

Вибух у львівському готелі "Арена": що говорять в поліції

В Головному управлінні Національної поліції у Львівській області розповіли, що про вибух в одному з готелів Львова на вулиці Городоцькій повідомлення надійшло близько опівночі. Туди виїхали співробітники інших служб Львівського районного управління поліції №1, а також вибухотехніки поліції Львівщини.

"Попередньо встановлено, що 44-річний львів’янин, перебуваючи на третьому поверсі готелю, кинув невідомий вибуховий пристрій. Внаслідок вибуху чоловік отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований", — зазначили правоохоронці.

У відомстві додали, що за даним фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). Наразі триває досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини вибуху та походження вибухового пристрою.

Міський голова Андрій Садовий та Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Львівській області на момент виходу інформації ніяк не відреагували на інцидент.

Нагадаємо, не так давно у Львові банкіри привласнювали гроші клієнтів. Володіючи даними клієнтів, які могли залишитися на тимчасово окупованих територіях, вони змінювали фінансові номери громадян на підконтрольні та здійснювали перевипуск банківських карток.

Додамо, що нещодавно у Львові СБУ затримала курсантку військового інституту. Вона збирала дані про установу та передавала їх агентам ФСБ.