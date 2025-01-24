Готувала ракетний удар: у Львові СБУ затримала курсантку військового інституту

Дівчина співпрацювала з РФ і за наказом своїх поплічників готувала ракетний удар по казармах своїх одногрупників у Львівській області: після виконання завдання мала втекти до Росії.

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Військова контррозвідка СБУ змогла виявити та затримати курсантку військового інституту у Львівській області, яка збирала дані про установу та передавала їх агентам ФСБ. Як з’ясувалося, дівчина навчалася у цьому інституті і паралельно збирала дані про службові будівлі навчального закладу, в яких перебували зокрема інші курсанти. Про це стало відомо 24 січня від пресслужби СБУ.

Повідомляється також, що правоохоронці вчасно затримали зловмисницю: СБУ вдалося попередити фінальний етап підготовки операції ФСБ, коли курсантка намагалася передати координати локацій приміщень інституту своїм російським поплічникам. Після цього вона мала самостійно покинути освітню установу, щоб не потрапити під майбутній ракетний обстріл.

Пресслужба СБУ також оприлюднила фотографії листування курсантки з агентами РФ. На них видно, як ФСБ давала вказівки дівчині обводити казарми з курсантами іншим кольором – червоним. Після цього її попросили "непомітно" зробити фотографії локацій та переслати агентам.

листування курсантки з ФСБ

Після того, як дівчина мала виконати завдання, ФСБ обіцяла їй допомогти у втечі до РФ. Це мало б відбуватися "транзитом через треті країни", як йдеться у повідомленні СБУ.

Доказом у підготовці до ракетного удару по казармах курсантів на Львівщині став мобільний телефон затриманої, в якому збереглися контакти агентів ФСБ та листування. Також є інформація, що ракетний удар по своїх однокурсниках курсантка готувала за гроші: її ставленики обіцяли винагороду за зібрану цінну інформацію.

Сам навчальний заклад, про який курсантка збирала інформацію, був релокований після початку повномасштабного вторгнення з Харкова у Львівську область.

Дівчині загрожує відповідальність, передбачена частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України: це довічне ув’язнення з вилученням майна. Поки що зловмисниця перебуває під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, в Житомирі двоє чоловіків намагалися підірвати наряд поліцейських, що мав приїхати за викликом. Їх затримали та віддали під варту, обом загрожує 12 років позбавлення волі. Про затримання Фокус повідомляв 23 січня.

Також нещодавно СБУ затримала відомого адвоката, який передавав дані в РФ для підготовки ракетного удару по Дніпру. Через його співпрацю росіяни вдарили по одному з міських підприємств: загинуло 6 людей і ще 30 було поранено.