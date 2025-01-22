Передавав дані знайомому з ФСБ: СБУ затримала відомого адвоката, що наводив удари по Дніпру

Підозрюваний намагався втекти з України до Польщі. Від скорегованого ним удару по підприємству в Дніпрі загинули 6 людей і були поранені ще 30. Йому загрожує довічне ув'язнення.

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Співробітники Служби безпеки України затримали на кордоні з Польщею відомого адвоката, який корегував удари по Дніпру. Він передав російській Федеральній службі безпеки координати компанії, яка модернізує та ремонтує дрони, повідомляє пресцентр відомства.

"Контррозвідники та слідчі Служби безпеки запобігли втечі з України одного з найбільш законспірованих агентів ФСБ на Дніпропетровщині. Ним виявився відомий місцевий адвокат, який коригував ракетні удари РФ по обласному центру", — заявили в службі.

Адвоката затримали на пункті пропуску "Краківець" при спробі втечі з України до Польщі.

За даними слідства, він скорегував ракетний удар Росії по місцевому підприємству, яке займається модернізацією та відновленням ударних і розвідувальних безпілотників. Підозрюваний вказав точне місце розташування технологічних цехів і складів зберігання дронів. Від ворожого удару загинули шість і були важко поранені 30 українців. Після цього адвокат відзвітував кураторам з ФСБ про наслідки обстрілу та передав координати ще одного стратегічного об'єкта.

"Зв'язковим" затриманого, як з'ясувало слідство, був його давній знайомий, "перший заступник голови Красногвардійської районної адміністрації Криму".

Затриманий передавав російським кураторам інформацію про підприємство в Дніпрі Фото: СБУ

В Офісі генерального прокурора уточнили, що адвокат скорегував удар по обласному центру стратегічними крилатими ракетами повітряного базування "Х-101" в грудні 2023 року.

В оселі підозрюваного знайшли мобільні телефони та сімкарти з доказами його роботи на російські спецслужби.

Адвокату повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: державна зрада в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111) та виправдовування збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 436-2). Зараз його тримають під вартою. За вказаними статтями йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Адвоката з Дніпра підозрюють у наведенні ворожих ударів Фото: СБУ Адвокат з Дніпра передавав координати стратегічних об'єктів знайомому з ФСБ Фото: СБУ

Нагадаємо, 21 січня в СБУ повідомили про затримку головного психіатра ЗСУ, який ухвалював рішення щодо придатності до військової служби та розбагатів за час війни на понад 1 млн доларів.

20 січня СБУ затримала двох генералів, яких підозрюють у службовій недбалості, що призвела до втрати територій під час наступу росіян у Харківській області у травні 2024 року.