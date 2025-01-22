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Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

Передавал данные знакомому из ФСБ: СБУ задержала известного адвоката, который наводил удары по Днепру

СБУ задержала адвоката, Днепр, корректировал ракетные удары, агент ФСБ, Днепропетровская область
Фото: СБУ | Известный адвокат из Днепра корректировал вражеские удары по предприятию по модернизации дронов

Подозреваемый пытался бежать из Украины в Польшу. От скорректированного им удара по предприятию в Днепре погибли 6 человек и были ранены еще 30. Ему грозит пожизненное заключение.

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на границе с Польшей известного адвоката, который корректировал удары по Днепру. Он передал российской Федеральной службе безопасности координаты компании, которая модернизирует и ремонтирует дроны, сообщает пресс-центр ведомства.

"Контрразведчики и следователи Службы безопасности предотвратили побег из Украины одного из самых законспирированных агентов ФСБ на Днепропетровщине. Им оказался известный местный адвокат, который корректировал ракетные удары РФ по областному центру", — заявили в службе.

Адвоката задержали на пункте пропуска "Краковец" при попытке бегства из Украины в Польшу.

По данным следствия, он скорректировал ракетный удар России по местному предприятию, которое занимается модернизацией и восстановлением ударных и разведывательных беспилотников. Подозреваемый указал точное местоположение технологических цехов и складов хранения дронов. От вражеского удара погибли шесть и были тяжело ранены 30 украинцев. После этого адвокат отчитался кураторам из ФСБ о последствиях обстрела и передал координаты еще одного стратегического объекта.

"Связным" задержанного, как выяснило следствие, был его давний знакомый, "первый заместитель председателя Красногвардейской районной администрации Крыма".

корректировка ударов, адвокат, адвокат из Днепра, СБУ, агент ФСБ Fullscreen
Задержанный передавал российским кураторам информацию о предприятии в Днепре
Фото: СБУ

В Офисе генерального прокурора уточнили, что адвокат скорректировал удар по областному центру стратегическими крылатыми ракетами воздушного базирования "Х-101" в декабре 2023 года.

В доме подозреваемого нашли мобильные телефоны и симкарты с доказательствами его работы на российские спецслужбы.

Адвокату сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111) и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2). Сейчас его держат под стражей. По указанным статьям ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

СБУ задержала адвоката, Днепр, корректировал ракетные удары, агент ФСБ, Днепропетровская область Fullscreen
Адвоката из Днепра подозревают в наведении вражеских ударов
Фото: СБУ
СБУ задержала адвоката, Днепр, корректировал ракетные удары, агент ФСБ, Днепропетровская область Fullscreen
Адвокат из Днепра передавал координаты стратегических объектов знакомому из ФСБ
Фото: СБУ

Напомним, 21 января в СБУ сообщили о задержании главного психиатра ВСУ, который принимал решение о пригодности к военной службе и разбогател за время войны на более 1 млн долларов.

20 января СБУ задержала двух генералов, которых подозревают в служебной халатности, которая привела к потере территорий во время наступления россиян в Харьковской области в мае 2024 года.