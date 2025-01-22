Передавал данные знакомому из ФСБ: СБУ задержала известного адвоката, который наводил удары по Днепру

Подозреваемый пытался бежать из Украины в Польшу. От скорректированного им удара по предприятию в Днепре погибли 6 человек и были ранены еще 30. Ему грозит пожизненное заключение.

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Сотрудники Службы безопасности Украины задержали на границе с Польшей известного адвоката, который корректировал удары по Днепру. Он передал российской Федеральной службе безопасности координаты компании, которая модернизирует и ремонтирует дроны, сообщает пресс-центр ведомства.

"Контрразведчики и следователи Службы безопасности предотвратили побег из Украины одного из самых законспирированных агентов ФСБ на Днепропетровщине. Им оказался известный местный адвокат, который корректировал ракетные удары РФ по областному центру", — заявили в службе.

Адвоката задержали на пункте пропуска "Краковец" при попытке бегства из Украины в Польшу.

По данным следствия, он скорректировал ракетный удар России по местному предприятию, которое занимается модернизацией и восстановлением ударных и разведывательных беспилотников. Подозреваемый указал точное местоположение технологических цехов и складов хранения дронов. От вражеского удара погибли шесть и были тяжело ранены 30 украинцев. После этого адвокат отчитался кураторам из ФСБ о последствиях обстрела и передал координаты еще одного стратегического объекта.

"Связным" задержанного, как выяснило следствие, был его давний знакомый, "первый заместитель председателя Красногвардейской районной администрации Крыма".

Задержанный передавал российским кураторам информацию о предприятии в Днепре Фото: СБУ

В Офисе генерального прокурора уточнили, что адвокат скорректировал удар по областному центру стратегическими крылатыми ракетами воздушного базирования "Х-101" в декабре 2023 года.

В доме подозреваемого нашли мобильные телефоны и симкарты с доказательствами его работы на российские спецслужбы.

Адвокату сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: государственная измена в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111) и оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 436-2). Сейчас его держат под стражей. По указанным статьям ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Адвоката из Днепра подозревают в наведении вражеских ударов Фото: СБУ Адвокат из Днепра передавал координаты стратегических объектов знакомому из ФСБ Фото: СБУ

Напомним, 21 января в СБУ сообщили о задержании главного психиатра ВСУ, который принимал решение о пригодности к военной службе и разбогател за время войны на более 1 млн долларов.

20 января СБУ задержала двух генералов, которых подозревают в служебной халатности, которая привела к потере территорий во время наступления россиян в Харьковской области в мае 2024 года.