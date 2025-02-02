"Отримаємо ще більше вбитих": Драпатий відреагував на вбивство працівника ТЦК в Пирятині

Керівник Сухопутних військ наголосив на обов'язку поважати тих, хто взяв до рук зброю та захищає міста.

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У суботу, 1 лютого, на автозаправній станції м. Пирятин Полтавської області під час проведення військовозобов’язаних до 199 навчального центру ДШВ ЗСУ стався збройний напад на військовослужбовця районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, в результаті чого він помер. На інцидент відреагував командувач Сухопутних військ Збройних Сил України, генерал-майор Михайло Драпатий, назвавши вбивства військових у тилу червоною лінією, яку не можна перетинати.

"Ми не маємо права мовчки спостерігати за наростаючою хвилею зневаги до захисників України — це за межею того, що можна толерувати. Все не стається раптово. Ми вже бачили випадки приниження та агресії щодо наших захисників, але я не бачив гострої реакції суспільства на це. Тепер маємо прямі збройні напади. Так діє ворог", — додав військовий.

За словами Михайла Драпатого, немає жодних виправдань вбивству військовослужбовця і нападу на ТЦК. Блискавична і жорстка реакція влади — єдина можлива в ситуації свавілля проти військових.

"Без справедливого покарання вбивць, зловтішників і зрадників, ми отримаємо ще більше вбитих в тилу побратимів. В інших містах. В інших кварталах. На заправках, у супермаркетах, у під’їздах, на вулицях, які ми називаємо іменами Героїв. Якщо суспільство перетравить ці напади, погані симптоми стануть діагнозом", — написав керівник Сухопутних військ ЗСУ.

Він додав, що зневага до людини в пікселі починається там, де закінчується гідність. Михайло Драпатий наголосив на обов'язку поважати тих, хто взяв до рук зброю і захищає українські міста.

Вбивство працівника ТЦК в Пирятині: що відомо

Нагадаємо, у суботу, 1 лютого, на АЗС в м. Пирятин Полтавської області під час проведення військовозобов'язаних до 199 навчального центру ДШВ ЗСУ невідомий чоловік у сірій балаклаві та піксельних штанах підійшов до військовослужбовця Полтавського РТЦК та СП, погрожуючи мисливською рушницею та вимагав віддати зброю. Отримавши відмову, він вистрілив у військовослужбовця. Солдат загинув на місці внаслідок важкого поранення. Зловмисник заволодів автоматом військовослужбовця та втік разом з одним з мобілізованих громадян.

В області була введена спецоперація "Сирена". Фігурантів затримано. Виявилось, що стріляв у військового мешканець Полтавщини 1984 року народження разом зі спільником, мешканцем Полтави. Розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 115, ч. 3 ст. 262 та ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу України. Санкція держави проводиться від семи до п’ятих років повторення волі.

Нагадаємо, що 1 лютого Збройні сили Російської Федерації поцілили ракетою у під'їзд п'ятиповерхівки в Полтаві. Нині відомо про 12 загиблих та 17 постраждалих внаслідок обстрілу.

Додамо, що того ж дня в Полтаві також стався землетрус. Підземні поштовхи сталися на глибині 3 км. Їх відчули чимало містян.