У Полтавській області стався землетрус

Підземні поштовхи сталися на глибині 3 км. Їх відчули чимало полтавців.

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1 лютого обернулося для Полтави не тільки трагедією у вигляді зруйнованого російською ракетою під'їзду п'ятиповерхового житлового будинку, де вже знайшли вісьмох загиблих, зокрема й дитину, а й землетрусом. О 18:25 жителі міста в місцевих чатах почали писати, що відчули землетрус. Через годину інформацію офіційно підтвердив Головний центр спеціального контролю.

За його даними, о 18:21 між Полтавою та Решетилівкою стався землетрус магнітудою 3,8. Поштовхи зафіксували на глибині 3 км. За попередньою інформацією, негативних наслідків немає, звернень до ДСНС не було.

Фото: Скриншот

Рятувальники порадили жителям бути уважними та зберігати спокій.

Тимчасом у місті триває розбір завалів на місці зруйнованого будинку. На роботах із ліквідації задіяно понад 480 рятувальників, силовиків і комунальників. Серед восьми загиблих є дитина. Також постраждали діти, наймолодшому з яких лише три місяці.

На допомогу полтавським рятувальникам приїхали з колеги з Черкаської та Сумської областей.

Раніше Фокус писав, що військовий пенсіонер втратив під завалами будинку всю сім'ю: сина, невістку й онуку. Ракетна атака на місто сталася о 7:43 ранку.