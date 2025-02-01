Загинула дитина: кількість жертв ракетного удару ЗС РФ по будинку в Полтаві зросла

Рятувальники продовжують розбирати завали, оскільки під ними ще можуть перебувати люди.

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У Полтаві триває розбір завалів одного з під'їздів п'ятиповерхового будинку, куди вранці прилетіла російська ракета. Станом на 18:50 стало відомо про ще одного загиблого. Таким чином кількість жертв ракетного удару ЗС РФ по Полтаві зросла до восьми осіб, повідомляє прес-служба ДСНС. Одна з жертв – дитина.

Наразі на місці трагедії рятувальники прибирають пошкоджені перекриття та скидають на землю уламки.

Із мешканцями будинків працюють психологи. Вони надали допомогу 177 потерпілим, серед яких 10 дітей. Четверо дітей постраждали, отримавши травми різного ступеня тяжкості. Їм 2 місяці, 2 роки, 8 і 12 років. Загалом поранено 17 осіб. Врятовано 22 мешканці будинку.

За інформацією Полтавської обласної прокуратури, вибух не тільки зруйнував під'їзд будинку з першого до п'ятого поверху, а й пошкодив 18 розташованих поруч житлових будинків, приміщення дошкільного навчального закладу та 12 автомобілів. Пошкоджено загалом 259 квартир.

Відомо, що внаслідок ракетної атаки загинула ціла сім'я: 37-річні чоловік і дружина та їхня дев'ятирічна донька. Вони жили на другому поверсі.

Понад 480 рятувальників, силовиків і комунальників продовжують працювати на ліквідації наслідків, оскільки під завалами можуть ще залишатися люди. Задіяно близько 100 одиниць техніки. Полтавським колегам допомагають рятувальники з Чернігівської та Сумської областей.

Місцева влада з 2 по 4 лютого оголосила жалобу у зв'язку із загибеллю людей.

Увечері 1 лютого о 18:25 жителі міста, які пережили ранкову ракетну атаку, повідомили про землетрус. У чатах Полтави люди пишуть про те, що відчули струс. Що це було, поки що не уточнюється.

Раніше Фокус писав, що РФ масовано вдарила крилатими ракетами по Україні.