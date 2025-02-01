Погиб ребенок: количество жертв ракетного удара ВС РФ по дому в Полтаве возросло

Спасатели продолжают разбирать завалы, поскольку под ними еще могут находиться люди.

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В Полтаве продолжается разбор завалов одного из подъездов пятиэтажного дома, куда утром прилетела российская ракета. По состоянию на 18:50 стало известно об еще одном погибшем. Таким образом количество жертв ракетного удара ВС РФ по Полтаве выросло до восьми человек, сообщает пресс-служба ГСЧС. Одна из жертв – ребенок.

Сейчас на месте трагедии спасатели убирают поврежденные перекрытия и сбрасывают на землю обломки.

С жителями домов работают психологи. Они предоставили помощь 177 потерпевшим, среди которых 10 детей. Четверо детей пострадали, получив травмы разной степени тяжести. Им 2 месяца, 2 года, 8 и 12 лет. Всего ранены 17 человек. Спасены 22 жителя дома.

По информации Полтавской областной прокуратуры, взрыв не только разрушил подъезд дома с первого по пятый этаж, но и повредил 18 расположенных рядом жилых домов, помещение дошкольного учебного заведения и 12 автомобилей. Повреждено в общей сложности 259 квартир.

Известно, что в результате ракетной атаки погибла целая семья: 37-летние муж и жена и их девятилетняя дочь. Они жили на втором этаже.

Более 480 спасателей, силовиков и коммунальщиков продолжают работать на ликвидации последствий, поскольку под завалами могут еще оставаться люди. Задействовано около 100 единиц техники. Полтавским коллегам помогают спасатели из Черниговской и Сумской областей.

Местные власти со 2 по 4 февраля объявили траур в связи с гибелью людей.

Вечером 1 февраля в 18:25 жители города, пережившие утреннюю ракетную атаку, сообщили о землетрясении. В чатах Полтавы люди пишут о том, что почувствовали встряску. Что это было, пока что не уточняется.

Ранее Фокус писал, что РФ массированно ударила крылатыми ракетами по Украине.