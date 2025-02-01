Ракетный удар по Полтаве: россияне попали в подъезд жилого дома, есть погибшие (фото)

Россияне попали ракетой в подъезд пятиэтажки в Полтаве. Известно о трех погибших и 10 пострадавших, среди которых есть ребенок.

Related video

Утром субботы, 1 февраля, российская армия нанесла ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре Украины. Также, как информируют Воздушные Силы, россияне применили ударные БПЛА.

Как сообщили в Полтавской ОГА, есть попадание в жилой дом в областном центре. Также есть повреждения энергетической инфраструктуры в Миргородском районе. Там без света в целом осталось 165 потребителей.

Издание "Полтавщина" сообщает, что российская ракета Х-22 попала в пятиэтажку примерно в 7:50. В результате попадания сложился подъезд дома.

Как сообщили в ГСЧС, в результате атаки был разрушен подъезд с 1 по 5 этаж, погибли 2 человека. Еще 7 пострадали, среди них ребенок. Чрезвычайники спасли 21 человека.

Повреждены соседние дома и 12 авто.

И.о. городского головы Полтавы Екатерина Ямщикова отметила, что в помещении 13 школы развернут временный пункт приема пострадавших, где уже работают психологи.

Позже спасатели добавили, что количество погибших возросло до 3 человек. Пострадало 10 человек.

Харьков

Также россияне атаковали Харьковскую область. Как сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов, за сутки враг направил по гражданским людям и объектам инфраструктуры 17 БПЛА и 6 ракет. В Холодногорском районе Харькова в результате "прилета" погибла женщина, 5 пострадавших.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате попадания "Шахеда" частично разрушен один частный дом. По предварительной информации, пострадали еще 16 частных домов.

Ситуация со светом

В связи с ракетной атакой, как сообщили в "Укрэнерго", в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской областях применены аварийные отключения. Несмотря на отмену воздушной тревоги, ограничения действуют.

Напомним, ночью 1 февраля РФ атаковала беспилотниками Запорожье. В Запорожской ОВА атаку назвали самой массированной, которая происходила за последнее время.

Поздно вечером 31 января россияне ударили по исторической части Одессы. Возле местного элитного отеля "Бристоль" образовалась огромная воронка.