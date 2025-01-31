Россия обстреляла Одессу баллистикой: возле элитного отеля образовалась огромная воронка (фото)

Россияне обстреливают Одессу баллистическим вооружением. В городе слышны взрывы.

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Вечером пятницы, 31 января, в Одессе прогремел мощный взрыв. Об этом сообщили корреспонденты Фокуса.

Ранее в Воздушных Силах предупредили об угрозе применения скоростных в направлении Одессы.

Городской голова Одессы Геннадий Труханов и глава ОГА Олег Кипер сообщают о взрывах и призывают оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

В результате атаки россиян возле одного из элитных отелей города образовалась большая воронка.

Местное издание "Думская" публикует фото воронки, которая возникла на улице Итальянская в центре Одессы возле элитного отеля "Бристоль" после вражеского обстрела.

Фото: Думская

Канал Одесса INFO информирует, что удары также были нанесены по инфраструктуре порта.

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