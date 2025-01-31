"Как гахнуло": Россия ударила из "Торнадо-С" по центру Краматорска, пострадали дети (фото)

ВС РФ запустили боеприпас по центру города, образовав метровую воронку и повредив более 20 жилых домов. По словам местных, враг попал в гражданскую застройку и предсказать, что станет мишенью в следующий раз, невозможно.

Related video

30 января ВС РФ нанесли удар по центру Краматорска. Обновленной информацией о последствиях обстрела 31 января поделились в Краматорском городском совете.

Удар по центру Краматорска: количество пострадавших

30 января в 11:05 российские оккупанты ударили по Краматорску из РСЗО "Торнадо-С". Боеприпас попал в дорогу, но стекло из разбитых окон ранило мирных жителей.

Количество пострадавших составляет 13 человек, их состояние — не тяжелое. В результате обстрела были повреждены окна и балконы 21 многоквартирного жилого дома.

Фото с места событий Фото: Kramatorsk Post Фото с места событий Фото: Kramatorsk Post

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин уточнял, что среди пострадавших есть двое детей — 8-летний мальчик и 7-летняя девочка.

Удар по центру Краматорска: детали от очевидцев

Корреспонденты АрмияInform побывали на месте событий и пообщались с очевидцами попадания. Вражеский боеприпас образовал воронку глубиной более одного метра. На несколько десятков метров вокруг разбросало обломки. В расположенных поблизости подъездах многоэтажек не осталось ни одного целого окна.

Фото с места событий Фото: АрміяInform

"Как грохнуло — вылетели все окна на втором этаже. И в спальне, и в зале — насквозь всю квартиру прошило", — вспомнила жительница одного из домов, пострадавших от удара.

Учительница младших классов Людмила проводила дистанционный урок и точно запомнила время атаки — 11:05.

"Я не слышала сирены предупреждения — и тут взрыв очень громкий. Я сижу у окна как раз, здесь письменный стол. Рама выдержала, полетели на меня только цветы из горшков", — рассказала она.

Фото с места событий Фото: АрміяInform

Людмиле повезло, ведь стекло на ее балконе также выбило, но стеклопакет выдержал взрывную волну и уберег женщину от смертоносных осколков.

"Не хотела пугать детей, но получилось, конечно, что закричала. Пришлось отменить урок, попросила детей не волноваться, но сама до сих пор не могу успокоиться", — поделились она.

Фото с места событий Фото: Kramatorsk Post Фото с места событий Фото: Kramatorsk Post

Учительница отметила, что никаких военных позиций поблизости нет — удар пришелся по гражданской застройке.

"Самое страшное то, что мы не знаем, когда оно еще прилетит и зачем. Зачем по мирным городам стрелять? Мы вообще не можем понять, что это такое. Тут что у нас, войска стоят", — заявил пожилой местный житель Александр.

Также краматорцы пожаловались журналисткам, что из многих квартир, где выбило окна, выехали из-за войны. Поэтому непонятно, как в оставленных домах закрыть окна материалами, которые будут предоставлять местные власти и благотворители.

Напомним, ночью на 31 января ВС РФ запустили по Украине более 100 беспилотников. Силы ПВО работали в 12 областях.

30 января российские оккупанты ударили "Шахедом" по частному дому в Сумской области. Раненых госпитализировали, а здание охватил огонь.