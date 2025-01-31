Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война Обстрелы городов Украины

"Как гахнуло": Россия ударила из "Торнадо-С" по центру Краматорска, пострадали дети (фото)

новости краматорска, ударили по краматорску, ракетный удар по краматорску 30 января, удар по центру краматорска, Краматорск, удар по Краматорску, обстрел Краматорска
Фото: АрміяInform | Взрывная волна выбила в многоквартирных домах окна и повредила балконы

ВС РФ запустили боеприпас по центру города, образовав метровую воронку и повредив более 20 жилых домов. По словам местных, враг попал в гражданскую застройку и предсказать, что станет мишенью в следующий раз, невозможно.

Related video

30 января ВС РФ нанесли удар по центру Краматорска. Обновленной информацией о последствиях обстрела 31 января поделились в Краматорском городском совете.

Удар по центру Краматорска: количество пострадавших

30 января в 11:05 российские оккупанты ударили по Краматорску из РСЗО "Торнадо-С". Боеприпас попал в дорогу, но стекло из разбитых окон ранило мирных жителей.

Количество пострадавших составляет 13 человек, их состояние — не тяжелое. В результате обстрела были повреждены окна и балконы 21 многоквартирного жилого дома.

новости краматорска, ударили по краматорску, ракетный удар по краматорску 30 января, удар по центру краматорска, Краматорск, удар по Краматорску, обстрел Краматорска Fullscreen
Фото с места событий
Фото: Kramatorsk Post
новости краматорска, ударили по краматорску, ракетный удар по краматорску 30 января, удар по центру краматорска, Краматорск, удар по Краматорску, обстрел Краматорска Fullscreen
Фото с места событий
Фото: Kramatorsk Post

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин уточнял, что среди пострадавших есть двое детей — 8-летний мальчик и 7-летняя девочка.

Удар по центру Краматорска: детали от очевидцев

Корреспонденты АрмияInform побывали на месте событий и пообщались с очевидцами попадания. Вражеский боеприпас образовал воронку глубиной более одного метра. На несколько десятков метров вокруг разбросало обломки. В расположенных поблизости подъездах многоэтажек не осталось ни одного целого окна.

новости краматорска, ударили по краматорску, ракетный удар по краматорску 30 января, удар по центру краматорска, Краматорск, удар по Краматорску, обстрел Краматорска Fullscreen
Фото с места событий
Фото: АрміяInform

"Как грохнуло — вылетели все окна на втором этаже. И в спальне, и в зале — насквозь всю квартиру прошило", — вспомнила жительница одного из домов, пострадавших от удара.

Учительница младших классов Людмила проводила дистанционный урок и точно запомнила время атаки — 11:05.

"Я не слышала сирены предупреждения — и тут взрыв очень громкий. Я сижу у окна как раз, здесь письменный стол. Рама выдержала, полетели на меня только цветы из горшков", — рассказала она.

новости краматорска, ударили по краматорску, ракетный удар по краматорску 30 января, удар по центру краматорска, Краматорск, удар по Краматорску, обстрел Краматорска Fullscreen
Фото с места событий
Фото: АрміяInform

Людмиле повезло, ведь стекло на ее балконе также выбило, но стеклопакет выдержал взрывную волну и уберег женщину от смертоносных осколков.

"Не хотела пугать детей, но получилось, конечно, что закричала. Пришлось отменить урок, попросила детей не волноваться, но сама до сих пор не могу успокоиться", — поделились она.

новости краматорска, ударили по краматорску, ракетный удар по краматорску 30 января, удар по центру краматорска, Краматорск, удар по Краматорску, обстрел Краматорска Fullscreen
Фото с места событий
Фото: Kramatorsk Post
новости краматорска, ударили по краматорску, ракетный удар по краматорску 30 января, удар по центру краматорска, Краматорск, удар по Краматорску, обстрел Краматорска Fullscreen
Фото с места событий
Фото: Kramatorsk Post

Учительница отметила, что никаких военных позиций поблизости нет — удар пришелся по гражданской застройке.

"Самое страшное то, что мы не знаем, когда оно еще прилетит и зачем. Зачем по мирным городам стрелять? Мы вообще не можем понять, что это такое. Тут что у нас, войска стоят", — заявил пожилой местный житель Александр.

Также краматорцы пожаловались журналисткам, что из многих квартир, где выбило окна, выехали из-за войны. Поэтому непонятно, как в оставленных домах закрыть окна материалами, которые будут предоставлять местные власти и благотворители.

Напомним, ночью на 31 января ВС РФ запустили по Украине более 100 беспилотников. Силы ПВО работали в 12 областях.

30 января российские оккупанты ударили "Шахедом" по частному дому в Сумской области. Раненых госпитализировали, а здание охватил огонь.