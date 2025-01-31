"Затягивают петлю": какие направления наступления РФ после оккупации Покровска, — Reuters (карты)

Россияне выбирают, как двигаться: идти на запад равнинным открытым пространством, или на север с густонаселенной местностью, написало Reuters. Расстояние от передовых подразделений РФ до железной дороги на Днепр составляет около пяти километров.

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Российское командование берет в "клещи" город Покровск в Донецкой области, войска врага подошли вплотную к автотрассе и железной дороге, которые направляются в Днепр. Бойцы ВСУ удерживают россиян, которые продолжают наступать малыми группами или забрасывают в тыл диверсантов. О том, в каких направлениях может развиваться наступление РФ, написало издание Reuters.

Издание сначала рассказало о ситуации под Покровском по состоянию на 31 января. Ситуацию описали на основе данных Генштаба ВСУ, заявлений представителя ОСУВ "Хортица" и на основе объяснений украинского военного с позывным "Феникс" из 59 бригады. В статье написали, что ВС РФ "медленно затягивают петлю" вокруг города на западе Донбасса. Основное продвижение врага — западный фланг, свидетельствует карта, которую составили аналитики. Указано, что россияне приблизились к прямому пути на Днепр: к автомобильной трассе E50 и железной дороге, которая идет к соседнему областному центру. И Покровск, и дороги — в пределах досягаемости артиллерии РФ и дронов. В результате машины, которые направляются в Покровск и дальше на восток, вынуждены ехать по объездным дорогам, пояснили аналитики. Тем временем россияне, постепенно подбираются к городу и, взяв его, имеют два возможных направления дальнейшего наступления, написало Reuters.

Наступление РФ — карта линии фронта под Покровском по состоянию на 31 января Фото: Reuters

Согласно пояснениям аналитиков издания, ВС РФ могут выбрать следующие направления удара:

либо на запад в направлении Днепра — путь будет пролегать по равнинной местности, на которой мало преград — города, села расположены реже;

либо на север в направлении агломерации Краматорск-Славянск — местность усеяна большим количеством городков и сел, которые потребуется оккупировать.

Наступление РФ — направления движения россиян после Покровска Фото: DeepState

Reuters описало две тактики ВС РФ, которая дала возможность продвигаться врагу в последнее время. Первая тактика — атаки малыми пехотными группами. Вторая — проникновение единичных солдат в тыл ВСУ и минирование местности. Также отмечается, что в последнее время количество штурмов все же уменьшилось, и уменьшилась интенсивность артиллерийских ударов.

Наступление РФ — что делается под Покровском

Согласно отчету Генштаба ВСУ по состоянию на 8:00 31 января под Покровском состоялся 71 штурм ВС РФ. Направление — самое горячее на всем тысячекилометровом восточном фронте. Ближайшее по количеству атак — Торецкое направление (13). На карте аналитиков DeepState можно увидеть, что от линии фронта до дороги E50 — около пяти км.

Наступление РФ — ситуация под Покровском по состоянию на 31 января Фото: DeepState

Отметим, 27 января спикер ОСУВ "Хортица" подтвердил тяжелые бои под Покровском, и особенно "горячо" — именно на западном фланге. Между тем Станислав Бунятов с позывным "Осман" рассказал о возможных планах наступления ВС РФ до конца февраля 2025 года. По его мнению, враг планирует полностью оккупировать Донецкую область и выйти на границы Днепропетровской.

Напоминаем, 30 января глава Днепропетровской ОГА Николай Лукашук предупредил жителей региона о необходимости эвакуации.