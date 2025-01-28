"Пытаются развивать наступление": военный объяснил, куда хотят дойти ВС РФ до конца февраля
Станислав Бунятов подчеркнул, что выход на границу Днепропетровской области — это медийная цель россиян, чтобы создать морально-психологическое давление на украинское общество.
Российские оккупационные войска поставили себе цель выйти на границу Днепропетровской области до конца февраля 2025 года. Об этом заявил военнослужащий Вооруженных сил Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман".
"Главная задача врага на февраль: выйти на границу Днепропетровской области", — написал "Осман".Важно
Он уточнил, что на Покровском направлении враг "пытается развивать наступление на левом фланге". А после того, как ВС РФ получили отпор в районе населенного пункта Удачное, решили возобновить штурмовые действия южнее и делают накаты на восточную часть Успеновки.
Бунятов подчеркнул, что выход ВС РФ на границу Днепропетровской области — это медийная цель, которая должна создать "морально-психологическое давление на украинское общество".
"Нам надо понимать, что Украина — сплошная территория, внутри которой нет никаких границ, они только на картах", — подчеркнул военный.
Напомним, 27 января спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что ВС РФ пытаются обойти Покровск с запада.
24 января военный эксперт Иван Ступак заявил, что ВС РФ могут пытаться обойти Покровск по Днепропетровской области, чтобы заставить ВСУ отступить.