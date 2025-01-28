"Пытаются развивать наступление": военный объяснил, куда хотят дойти ВС РФ до конца февраля

Станислав Бунятов подчеркнул, что выход на границу Днепропетровской области — это медийная цель россиян, чтобы создать морально-психологическое давление на украинское общество.

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Российские оккупационные войска поставили себе цель выйти на границу Днепропетровской области до конца февраля 2025 года. Об этом заявил военнослужащий Вооруженных сил Украины Станислав Бунятов с позывным "Осман".

"Главная задача врага на февраль: выйти на границу Днепропетровской области", — написал "Осман".

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Он уточнил, что на Покровском направлении враг "пытается развивать наступление на левом фланге". А после того, как ВС РФ получили отпор в районе населенного пункта Удачное, решили возобновить штурмовые действия южнее и делают накаты на восточную часть Успеновки.

Бунятов подчеркнул, что выход ВС РФ на границу Днепропетровской области — это медийная цель, которая должна создать "морально-психологическое давление на украинское общество".

"Нам надо понимать, что Украина — сплошная территория, внутри которой нет никаких границ, они только на картах", — подчеркнул военный.

пост "Османа" Фото: Скриншот

Напомним, 27 января спикер ОСУВ "Хортица" Виктор Трегубов сообщил, что ВС РФ пытаются обойти Покровск с запада.

24 января военный эксперт Иван Ступак заявил, что ВС РФ могут пытаться обойти Покровск по Днепропетровской области, чтобы заставить ВСУ отступить.