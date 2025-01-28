"Намагаються розвивати наступ": військовий пояснив, куди хочуть дійти ЗС РФ до кінця лютого

Станіслав Бунятов підкреслив, що вихід на кордон Дніпропетровської області — це медійна ціль росіян, щоб створити морально-психологічний тиск на українське суспільство.

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Російські окупаційні війська поставили собі за мету вийти на кордон Дніпропетровської області до кінця лютого 2025 року. Про це заявив військовослужбовець Збройних сил України Станіслав Бунятов з позивним "Осман".

"Головна задача ворога на лютий: вийти на кордон Дніпропетровської області", — написав "Осман".

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Він уточнив, що на Покровському напрямку ворог "намагається розвивати наступ на лівому фланзі". А після того, як ЗС РФ отримали відсіч в районі населеного пункту Удачне, вирішили відновити штурмові дії південніше та роблять накати на східну частину Успенівки.

Бунятов підкреслив, що вихід ЗС РФ на кордон Дніпропетровської області — це медійна ціль, яка має створити "морально-психологічний тиск на українське суспільство".

"Нам треба розуміти, що Україна — суцільна територія, яка усередині немає ніяких кордонів, вони лише на картах", — наголосив військовий.

пост "Османа" Фото: Скриншот

Нагадаємо, 27 січня речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов повідомив, що ЗС РФ намагаються обійти Покровськ із заходу.

24 січня військовий експерт Іван Ступак заявив, що ЗС РФ можуть намагатися обійти Покровськ Дніпропетровською областю, щоб змусити ЗСУ відступити.