"Важно четко оценить все риски": в Днепропетровском облсовете советуют населению эвакуироваться

Областная военная администрация может обеспечить выезд из опасных территорий и места для проживания, говорят в ДОР.

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На границе Донецкой и Днепропетровской областей становится опасно, из-за чего в местные власти посоветовали жителям прифронтовых населенных пунктов подумать об эвакуации. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.

Он отметил, что уже стал часто получать от граждан вопрос о том, нужно ли им эвакуироваться.

"Во время войны каждый день связан с риском и опасностью. Если у вас есть возможность выехать из прифронтовых территорий, стоит сделать это заранее. Областная военная администрация может обеспечить выезд из опасных территорий и места для проживания. Если вы решили остаться, важно четко оценить все риски и быть готовыми к любым ситуациям", — написал он.

Николай Лукашук отметил, что по состоянию на сейчас официальная эвакуация из прифронтовых общин не объявлена.

"Помните, что жизнь является наивысшим приоритетом, поэтому стоит выбирать наиболее безопасный вариант. Сейчас каждый делает выбор самостоятельно", — резюмировал он.

Напомним, что ранее сообщалось, что Силы обороны постепенно вынужденно начали оттягиваться на Донетчине до границы с Днепропетровской областью. Осталась последняя линия обороны.

10 января сообщалось, что ВС РФ находятся в паре километров от города Покровск. По информации начальника Покровской ОВА Сергея Добряка, город и окрестности постоянно обстреливаются оккупантами, а в городе уничтожена вся инфраструктура.