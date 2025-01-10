Оккупанты находятся в паре километров от города: в ГВА рассказали о ситуации в Покровске

По информации Покровской ОГА Сергея Добряка, город и окрестности постоянно обстреливается оккупантами. Сейчас в Покровске нет уничтожена вся инфраструктура, однако еще остается около 7 тысяч жителей.

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Враг находится в нескольких километрах возле Покровска Донецкой области. До окраин города остается всего пару километров, рассказал глава Покровской городской военной администрации Сергей Добряк.

Он добавил, что ситуация с безопасностью ухудшается каждый день. Россияне интенсивно обстреливают город, его окрестности и села, используя FPV-дроны и артиллерию, так и о минометы и КАБы. Почти уничтожена вся инфраструктура: отсутствует энергетика, газоснабжение и водоснабжение. Лишь кое-где работают точки раздачи воды.

По словам Сергея Добряка, в городе еще остается около 7 тысяч человек, однако детей среди них нет. Он отметил, что сейчас очень замедлилась эвакуация: если в декабре после отключения газа за 8 дней из города выехало около 3 тысяч, то сейчас выезжает только по 5 — 10 человек в сутки.

В Генеральном штабе по ситуации на Покровском направлении отметили, что с начала суток оккупанты совершили 49 попыток вытеснить с занимаемых позиций украинских военных. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 30 атак, 19 боестолкновений на момент предоставления информации продолжались.

Фото: DeepStateMAP

Напомним, ранее Сергей Добряк рассказывал, что обстрелы в городе стали значительно чаще. Сейчас в Покровске нет безопасных зон.

Отметим, что командир тактической группы в составе подразделения активных действий ГУР МО Украины "Артан" Михаил с позывным "Фантом" заявил, что российские оккупационные войска активизировались сразу на нескольких направлениях. Сейчас на их пути стоят Курахово и Покровск.