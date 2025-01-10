Окупанти знаходяться в парі кілометрів від міста: в МВА розповіли про ситуацію в Покровську

За інформацією Покровської ОВА Сергія Добряка, місто та околиці постійно обстрілюється окупантами. Наразі в Покровську немає знищена вся інфраструктура, однак ще залишається близько 7 тисячі жителів.

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Ворог знаходиться в декількох кілометрах біля Покровська Донецької області. До околиць міста залишається всього пару кілометрів, розповів голова Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк.

Він додав, що безпекова ситуація погіршується кожного дня. Росіяни інтенсивно обстрілюють місто, його околиці та села, використовуючи FPV-дрони та артилерію, так і про міномети та КАБи. Майже знищена вся інфраструктура: відсутня енергетика, газопостачання та водопостачання. Лише подекуди працюють точки роздачі води.

За словами Сергія Добряка, в місті ще залишається близько 7 тисяч людей, однак дітей серед них немає. Він відзначив, що наразі дуже сповільнилась евакуаціія: якщо в грудні після відключення газу за 8 днів з міста виїхало близько 3 тисяч, то зараз виїжджає лише по 5 — 10 осіб на добу.

В Генеральному штабі щодо ситуації на Покровському напрямку зазначили, що з початку доби окупанти здійснили 49 спроб витіснити із займаних позицій українських військових. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 30 атак, 19 боєзіткнень на момент надання інформації тривали.

Фото: DeepStateMAP

Нагадаємо, раніше Сергій Добряк розповідав, що обстріли в місті стали значно частішими. Наразі в Покровську немає безпечних зон.

Зазначимо, що командир тактичної групи у складі підрозділу активних дій ГУР МО України "Артан" Михайло з позивним "Фантом" заявив, що російські окупаційні війська активізувались одразу на кількох напрямках. Зараз на їх шляху стоять Курахове та Покровськ.