"Важливо чітко оцінити всі ризики": в Дніпропетровській облраді радять населенню евакуюватися

Обласна військова адміністрація може забезпечити виїзд з небезпечних територій та місця для проживання, кажуть в ДОР.

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На кордоні Донецької та Дніпропетровської областей стає небезпечно, через що в місцева влада порадила жителям прифронтових населених пунктів подумати про евакуацію. Про це в своєму телеграм-каналі написав голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

Він зауважив, що вже став часто отримувати від громадян запитання про те, чи потрібно їм евакуюватися.

"Під час війни кожен день пов'язаний із ризиком і небезпекою. Якщо у вас є можливість виїхати з прифронтових територій, варто зробити це заздалегідь. Обласна військова адміністрація може забезпечити виїзд з небезпечних територій та місця для проживання. Якщо ви вирішили залишитися, важливо чітко оцінити всі ризики й бути готовими до будь-яких ситуацій", — написав він.

Микола Лукашук наголосив, що станом на зараз офіційна евакуація із прифронтових громад не оголошена.

"Памʼятайте, що життя є найвищим пріоритетом, тому варто обирати найбільш безпечний варіант. Зараз кожен робить вибір самостійно", — резюмував він.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Сили оборони поступово вимушено почали відтягуватися на Донеччині до кордону з Дніпропетровською областю. Залишилася остання лінія оборони.

10 січня повідомлялося, що ЗС РФ перебувають в парі кілометрів від міста Покровськ. За інформацією начальника Покровської ОВА Сергія Добряка, місто та околиці постійно обстрілюються окупантами, а в місті знищена вся інфраструктура.