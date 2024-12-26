"Остання лінія перед Дніпром": ЗСУ на Донеччині відтягуються до кордону області, — боєць "Мучной"

Українські захисники вимушені зробити відкат на захід в район Новоолександрівка-Надіївка. Також їм доведеться ще відходити і з Нововасілівки, а зовсім скоро з Успенівки, каже боєць із позивним "Мучной".

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Сили оборони поступово вимушено почали відтягуватися на Донеччині до кордону з Дніпропетровською областю. Залишилася остання лінія оборони. Про це в своєму телеграм-каналі 26 грудня повідомив боєць Сил оборони з позивним "Мучной".

"Остання лінія перед Дніпром. Зараз починаємо поступово відтягуватися до основної лінії оборони перед кордоном Дніпропетровської області. Наші козаки вимушені зробити відкат на захід в район Новоолександрівка-Надїївки. Тим більше доведеться ще відходити і з Нововасілівки, а зовсім скоро з Успенівки", — розповів він.

За словами "Мучного", окупанти вважають, що Нововасилівка довго не протримається, оскільки вже фактично оточена з двох боків. Її окупація призведе до того, що це спростить їм операції північніше в напрямку Удачного та Котлиного. Також ворог почав атакувати за напрямком до Ясеневого і практично вже вийшов до нього з обох боків.

"Це село — як логістичний вузол, втрата якого погіршить комунікацію між нашими підрозділами, так само утвориться загроза південніше в районі Слов'янки та Петропавлівки. Ці два населені пункти ми поки успішно обороняємо та не даємо противнику підповзати ближче, втрата ж цих сіл призведе до подальшого руху хряків на Андріївку", — розповів військовий.

Нагадаємо, що ЗС РФ швидкими темпами просуваються до Покровська з метою захопити стратегічно важливі залізничні та автомобільні транспортні вузли. Окупантів уже відділяє від міста менше ніж 5 кілометрів.

Військовий Сил оборони України з позивним "Мучной" 13 грудня повідомляв, що ЗС РФ залишилося 1,5 км до Покровська.