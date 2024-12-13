ЗС РФ лишилося менше 5 км до Покровська, Сирський анонсує нестандартні рішення, — NYT

Захопивши Покровськ, Курахове та Велику Новосілку, окупанти отримають повний контроль над півднем Донецької області та плацдарм для наступу на Дніпропетровську, зазначають журналісти.

Related video

ЗС РФ швидкими темпами просуваються до Покровська з метою захопити стратегічно важливі залізничні та автомобільні транспортні вузли. Окупантів уже відділяє від міста менш ніж п'ять кілометрів, а заява головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського про "жорстокі бої" за Покровськ і необхідність ухвалення нестандартних рішень підкреслює погіршення ситуації, пише The New York Times.

Головком ЗСУ Олександр Сирський після відвідування Покровського напрямку заявив, що на напрямку точаться жорстокі бої, і українським військовим "доводиться приймати нестандартні рішення для підвищення стійкості оборони та більш ефективного знищення окупантів".

Автори матеріалу зазначають, що наразі невідомо, якими саме будуть ці "нестандартні рішення", проте голова неурядової дослідницької групи Українського центру безпеки та співробітництва Сергій Кузан нагадав, що раніше українське командування неодноразово проводило раптові наступи, як-от у Харківський області у 2022 році та на Курському напрямку влітку цього року.

"Якщо говорити про нестандартні рішення, в тому числі на Покровському напрямку, ми згадуємо ці два приклади та розуміємо, що це підхід Сирського", — сказав Сергій Кузан.

Останнім часом у Донецькій області росіяни просуваються найшвидшими темпами з 2022 року, зазначають американські журналісти. На думку опитаних ними аналітиків, ворог намагається захопити якомога більше території перед інавгурацією обраного президента США Дональда Трампа наступного місяця, щоб мати вигідні позиції під час імовірних мирних переговорів.

Ситуація на Покровському напрямку на 13 грудня від аналітиків DeepState Фото: Скриншот

"Швидкість просування прискорювалася щомісяця, попри те, що росіяни зазнавали великих втрат", — сказав Еміль Кастехельмі, військовий аналітик із фінської Black Bird Group.

Фінський аналітик заявив, що з вересня по листопад РФ захопила понад 1,5 тисячі квадратних кілометрів території України та до кінця 2024 року може окупувати ще 500-700.

Чому ЗС РФ важливо захопити Покровськ

Журналісти зазначають, що Покровськ розташований на ключовому шляху, який з'єднує кілька міст і утворює оборонну дугу, що захищає підконтрольну Україні частину Донецької області. Також він лишається останнім великим містом на Донеччині, яке Україна контролює.

Захопивши Покровськ, а також Курахове і Велику Новосілку, росіяни відкриють своїм військам шлях до повного захоплення півдня області та атак на сусідню Дніпропетровську., говорять аналітики.

Також зазначається, що російські війська намагалися контролювати шляхи постачання до Покровська, розгортаючи ударні безпілотники над ключовою дорогою.

"Це є серйозною загрозою для процесу постачання Покровська, що потенційно загрожує стійкості української оборони в цьому районі", — сказав український військовий аналітик під псевдонімом Tatarigami.

Військовий Сил оборони України з позивним "Мучной" 13 грудня повідомляв, що ЗС РФ залишилося 1,5 км до Покровська. За словами військового, українських бійців під містом зранку атакує російська артилерія, ворог наступає групами до чотирьох осіб і має можливість обійти Покровськ з південного заходу та розпочати лобовий штурм.

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" 12 грудня підтвердив, що диверсійно-розвідувальна група росіян змогла зайти до Покровська на Донеччині. Він додав, що українські бійці оперативно ліквідували окупантів.

Командир батальйону "Вови да Вінчі" Сергій Філімонов повідомляв, що на Покровському напрямку через відсутність лінії оборони утворилися "дірки", якими користуються ворожі ДРГ, та ситуація під містом стає дедалі критичнішою.