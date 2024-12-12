Лишилось менше 3 км: бої за Покровськ можуть початися сьогодні, — комбат "Вовків да Вінчі" (відео)

За словами командира батальйону Сергія Філімонова, через відсутність лінії оборони утворилися "дірки" якими користуються окупаційні війська.

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Ситуація на Покровському напрямку критична. Були втрачені ключові села і укріп район біля Новотроїцького та Шевченка. Про це в коментарі ТСН розповів командир батальйону "Вови да Вінчі" Сергій Філімонов.

Він зауважив, що в Шевченко немає ЗСУ і в Новотроїцькому також. Це дозволить ЗС РФ наступати на Покровськ.

"До Покровська лишилося значно менше, ніж 3 кілометри. Для того, щоб вести бої, має бути лінія оборони, яка будується виходячи з укріплень, які вже збудовані і розрахунку людей, яких треба ставити на смугу. Проблема в тому, що вище командування не помічає дірки, не розтягує батальйони. Ті нові бригади, які заходять, вони йдуть на штурм, а не намагаються вибудувати ту лінію оборони, яка має бути для того, щоб зупинити ворога, не те, щоб просунутися вперед", — сказав Філімонов.

Він додав, що є втрати серед бійців Сил оборони і іноді навіть операторам БпЛА доводиться вступати в бій, бо є "дірки" в обороні.

Сергій Філімонов також прокоментував інформацію про захід ворожої ДРГ в Покровськ зранку, 12 грудня. Він зауважив, що це була непідготовлена ДРГ, а "м'ясо", оскільки її швидко ліквідували і наголосив, що росіян у місті немає.

"Росіяни роблять всюди одне й те саме. Спочатку вони відрізають логістику і намагаються обійти місто або село з 2 боків. Після того, як логістика відрізана, вони починають заходити в середину.

"Вже давно говориться, що з Покровськом буде така сама історія. Ворог буде намагатися відрізати трасу на Дніпро і після цього, коли місто буде в напівоточенні або в оточенні, коли там не можна буде здійснювати нормальну логістику, ворог спробує зайти в середину. В лоб він не піде. Бої за Покровськ, щоб розтягнути нашу оборону, можуть початися навіть сьогодні", — сказав комбат.

Сергій Філімонов зауважив, що вони мають багато полонених росіян.

Раніше комбат "Вовків да Вінчі" в своєму телеграм-каналі писав, що головна причина катастрофи на Покровському напрямку — вище командування, яке ставить перед підрозділами нереалістичні задачі.

"Генерали, які не розуміють можливостей підрозділів і не орієнтуються в ситуації на лінії зіткнення", — вважає він.

Нагадаємо, що російська диверсійно-розвідувальна група змогла зайти в місто Покровськ на Донеччині, 12 грудня. Бійці Сил оборони виявили диверсантів і оперативно їх ліквідували "перш ніж вони встигли щось зробити".

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ мають просування у Новотроїцькому, Успенівці, Кураховому, Сонцівці та біля Веселого Гаю.