ЗС РФ окупували Зорю та просунулися в 5 населених пунктах на Донеччині, — DeepState

ЗС РФ мають просування у Новотроїцькому, Успенівці, Кураховому, Сонцівці та біля Веселого Гаю. Між тим у Генштабі повідомляють про активні штурми на кількох напрямках на Донеччині.

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Російські окупанти мають просування на Донеччині в районі 5 населених пунктів та захопили село Зоря. Про це 12 грудня повідомили аналітики DeepState та оновили карту бойових дій.

"Ворог окупував Зорю, а також просунувся у Новотроїцькому, Успенівці, Кураховому, Сонцівці та біля Веселого Гаю", — йдеться в повідомленні.

У денному зведенні Генштабу ЗСУ 12 грудня повідомили, що на Покровському напрямку ЗС РФ здійснили 30 штурмових дій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Піщане, Шевченко та Чумацьке. Також ворог 37 разів атакував на Курахівському напрямку поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Курахового, Дальнього та Успенівки.

"На Времівському напрямку противник 24 рази йшов на штурм позицій наших захисників поблизу Сухих Ялів, Костянтинопольського, Роздольного, Нескучного та Новодарівки. Одинадцять боєзіткнень триває. На Оріхівському напрямку українські воїни відбили атаку окупантів в напрямку Новоданилівки", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що 11 грудня журналіст Юрій Бутусов повідомив, що ЗС РФ змогли зайняти укріпрайон, який будувався для української оборони, на ділянці між населеними пунктами Новотроїцьке та Шевченко Подільського району Донецької області.

Також повідомлялося, що російська ДРГ змогла зайти в місто Покровськ на Донеччині, 12 грудня. Бійці Сил оборони виявили диверсантів і оперативно їх ліквідували "перш ніж вони встигли щось зробити".