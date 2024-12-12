ВС РФ оккупировали Зарю и продвинулись в 5 населенных пунктах в Донецкой области, — DeepState

ВС РФ имеют продвижение в Новотроицком, Успеновке, Курахово, Сонцевке и возле Веселого Гая. Между тем в Генштабе сообщают об активных штурмах на нескольких направлениях в Донецкой области.

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Российские оккупанты имеют продвижение в Донецкой области в районе 5 населенных пунктов и захватили село Заря. Об этом 12 декабря сообщили аналитики DeepState и обновили карту боевых действий.

"Враг оккупировал Зарю, а также продвинулся в Новотроицком, Успеновке, Курахово, Сонцевке и возле Веселого Гая", — говорится в сообщении.

В дневной сводке Генштаба ВСУ 12 декабря сообщили, что на Покровском направлении ВС РФ осуществили 30 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лысовка, Даченское, Новый Труд, Песчаное, Шевченко и Чумацкое. Также враг 37 раз атаковал на Кураховском направлении вблизи Сонцовки, Старых Тернов, Курахово, Дальнего и Успеновки.

"На Времовском направлении противник 24 раза шел на штурм позиций наших защитников вблизи Сухих Ялов, Константинопольского, Раздольного, Нескучного и Новодаровки. Одиннадцать боестолкновений продолжается. На Ореховском направлении украинские воины отбили атаку оккупантов в направлении Новоданиловки", — говорится в сообщении.

Напомним, что 11 декабря журналист Юрий Бутусов сообщил, что ВС РФ смогли занять укрепрайон, который строился для украинской обороны, на участке между населенными пунктами Новотроицкое и Шевченко Подольского района Донецкой области.

Также сообщалось, что российская ДРГ смогла зайти в город Покровск в Донецкой области, 12 декабря. Бойцы Сил обороны обнаружили диверсантов и оперативно их ликвидировали "прежде чем они успели что-то сделать".