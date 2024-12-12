"Точно не остання вилазка": в ЗСУ підтвердили захід ДРГ росіян до Покровська на Донеччині

Бійці Сил оборони виявили диверсантів і оперативно їх ліквідували "перш ніж вони встигли щось зробити".

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Російська диверсійно-розвідувальна група змогла зайти в місто Покровськ на Донеччині, 12 грудня. Про це повідомляли зранку в соцмережах, а лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" згодом проінформував, що ця інформація підтверджена.

"Сьогоднішня інформація за ДРГ в Покровську підтвердилась, групу ліквідовано 6 — 200. З одного боку нічого дивно, що ми, що п**ари посилаємо ДРГ в тил один одного за лінію фронту, але проникнення в околиці міста свідчить про певні проблеми в обороні", — зауважив він.

Він додав, що бійці Сил оборони виявили диверсантів і оперативно їх ліквідували "перш ніж вони встигли щось зробити".

Раніше "Алекс" також повідомляв, що на околиці Покровська з півдня намагаються проникати ворожі ДРГ, що цілком логічно через безпосередню близькість лінії бойового зіткнення до міста.

Нагадаємо, що 10 грудня російські пропагандисти поширили інформацію про можливий прорив підрозділів ЗС РФ в Сумській області, і що ворожа ДРГ зайшла на територію України. В ДПСУ цю інформацію спростували.

15 листопада в РФ заявили, що без проблем змогли зайти на територію Чернігівщини і встановити свої прапори в кількох населених пунктах. Міст, біля якого диверсанти противника встановили триколор, вони не переходили, зазначили в ДПСУ.