Російська ДРГ могла зайти на околиці Покровська, — бійці ЗСУ

Через безпосередню близькість фронту до міста на Покровському напрямку активізувалися ворожі ДРГ. Боєць із позивним "Мучной" наголошує, що ЗС РФ також намагаються продавити українську оборону поблизу населених пунктів Піщане та Чунишине.

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Ситуація на Покровському напрямку залишається напруженою, там тривають важкі бої. В сам Покровськ намагаються проникати ворожі ДРГ, одну з яких вдалось виявити, повідомив лейтенант Збройних Сил України з позивним "Алексʼ.

"В крайні південні райони Покровська намагаються проникати ворожі ДРГ, що цілком логічно через безпосередню близькість ЛБЗ до міста. Є непідтверджена інформація що сьогодні зранку засікли одну з таких", — повідомив він.

Інформацію про активність російського ДРГ підтвердив і командир взводу 24-го ОШБ "Айдар" із позивним "Осман" Станіслав Бунятов.

"Ймовірна активність ворожого ДРГ висока, є непідтверджена інформація про ДРГ на одній із крайніх вулиць у Покровську", — розповів військовий.

За даними військовослужбовця з позивним Muchnoy, ворог обстрілює район Піщаного на Покровському напрямку за допомогою артилерії, КАБів та дронів. Для продавлення оборони російські війська перекидають батальйони в напрямку Піщаного та Чунишине.

"Якщо вони тут досягнуть успіху, то 2 лінії оборони південніше Покровська можуть розвалитися. Проте, це буде зробити дуже важко, тому нашим бійцям треба впевнено триматися та немає права на помилку", — додав він.

Військовий додав, що окупанти продовжують наступати на захід від Селидового в напрямку Дніпропетровської області. Також ЗС РФ атакують із півночі та сходу у бік Нововасилівки та Новооленівки. Він відзначив, що сьогодні тут планується накопичення військ для подальших штурмових дій.

Також росіяни намагаються вийти північніше до Українки та Ясенового. Військовий додав, що ЗС РФ задіює "більш-менш підготовлені групи та здійснює тактику малих атак".

В Генеральному штабі зазначили, що па Покровському напрямку українські військовослужбовці зупинили 40 наступальних дій російських військ. Ворог активно застосовував авіацію та штурмував українські позиції в районах населених пунктів Шевченко, Піщане, Новотроїцьке, Новоолексіївка, Новий Труд, Даченське, Лисівка, Миролюбівка, Промінь та Покровськ.

Окрім цього, росіяни 14 разів атакували ЗСУ на Куп’янському напрямку. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Западного, Піщаного, Лозової та Загризового.

Про складну обстановку на Покровському напрямку розповів і головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський. Він відвідав воїнів 38-ї окремої бригади морської піхоти та зазначив, що там тривають бої з переважаючим, насамперед, у живій силі противником.

"Бої носять виключно жорсткий характер. Російські окупанти кидають вперед всі наявні сили, намагаючись прорвати оборону наших військ. Українські воїни проявляють надзвичайну стійкість та завдають ворогу значних втрат", — зазначив Олександр Сирський.

Він додав, що в таких умовах головне завдання — посилити оборону, зокрема, забезпечити підрозділи достатньою кількістю боєприпасів та їх постійним підвезенням.

Відзначимо, що російські війська готуються наступати на Покровськ у Донецькій області. Майбутня битва за Покровськ стане кульмінацією наступальної операції ЗС РФ у Донецькій області.

Втрата міста Покровськ у Донецькій області загрожуватиме проривом російських військ у ще одному регіоні. Після падіння міста просування російських загарбників може пришвидшитись.