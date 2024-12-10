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Якщо ЗС РФ візьмуть Покровськ: "Осман" попередив про загрозу прориву для ще однієї області

ЗСУ, патрони, автомат, зброя, війна в Україні
Фото: 59 ОМПБр / Facebook | Ілюстративне фото

Командир Станіслав Бунятов заявив, що з ймовірним заходом ворога у Покровськ вже "всі змирились". Однак, з його слів, після падіння міста просування російських загарбників може пришвидшитись.

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Втрата міста Покровськ у Донецькій області загрожуватиме проривом російських військ у ще одному регіоні. Про це 10 грудня заявив командир взводу 24 ОШБ "Айдар" з позивним "Осман" Станіслав Бунятов.

З його слів, "всі вже змирились" з тим, що ЗС РФ зайдуть в Покровськ. Однак мало хто усвідомлює, які наслідки це матиме для обороноздатності Дніпропетровської області.

"Дніпровська область не забудована селами так, як Донецька, тому просування там будуть швидші", — попередив доброволець.

Також він звернувся до тих, хто підтримує ідею мирних переговорів. Бунятов запевнив, що зайшовши у Дніпропетровську область, ворог диктуватиме умови про повну її передачу РФ.

Ситуація в районі Покровська

Лейтенант ЗСУ з позивним "Алекс" повідомив, що після захоплення селища Шевченко можливий прорив окупантів в бік траси Павлоград — Покровськ з метою охоплення міста з флангу.

Офіцер зауважив, що через погану погоду поки ворожі штурми "на паузі". Загарбники зупинили просування, але перехоплення свідчать, що вони планують рухатись далі.

"І з урахуванням рельєфу цей рух можливий на північ або на північний захід від Шевченко", — додав "Алекс".

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Карта бойових дій з позначками "Алекса"
Фото: Офіцер+ / Telegram

У ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ йдеться, що за минулу добу на Покровському напрямку відбили 51 атаку. Найбільш активні російські війська у районі Миролюбівки, Лисівки, Променя, Даченського, Чумацького та Шевченка.

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Райони атак 9 грудня в районі Покровська
Фото: DeepState

Нагадаємо, 9 грудня у DeepState інформували, що ЗС РФ стягують піхоту з метою повної окупації селища Шевченко. Аналітики назвали стратегію ворога очевидною — взяти під контроль логістичні шляхи до Покровська, щоб згодом захопити саме місто.

Військовий експерт Девід Екс повідомляв, що битва за Покровськ стане кульмінацією наступу ЗС РФ у 2024 році. За його оцінкою, контратака в районі Великої Новосілки не зможе зупинити значно масштабнішу атаку на місто.