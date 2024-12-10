РФ готує масштабний наступ на Покровськ: у Forbes пояснили, чи зможуть ЗСУ контратакувати

Українські війська 8 грудня перейшли в наступ, повернувши собі нещодавно втрачені позиції в районі Великої Новосілки. Майбутня битва за Покровськ стане кульмінацією наступальної операції ЗС РФ у Донецькій області.

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Російські війська готуються наступати на Покровськ у Донецькій області. ЗСУ контратакували, але військовий експерт Девід Екс зазначає. Що це сталося на ділянці фронту, яка насправді не є критично важливою ні для України, ні для Росії. Наразі ЗС РФ перебувають лише за кілька кілометрів від самого міста. Прийдешня російська облога не залежить від того, яка сторона контролює Велику Новосілку та прилеглі села. Про це пише Forbes.

"Це може залежати від того, чи ліквідують російські війська утримувані українцями виступи навколо Курахового, в 40 км милях на схід від Великої Новосілки. Головний виступ, глибиною дев'ять миль у найглибшій точці, врізається в лінію фронту на південь від Курахового. Українські сили у виступі можуть загрожувати лініям постачання, що підтримують російські сили, які наступають на Покровськ на півночі", — зазначає Екс.

Він підкреслює, що там перебуває близько 10 тисяч українських солдатів. Але виступ оточують до дев'яти російських полків і бригад із максимальною чисельністю до 18 000 солдатів.

І росіяни продовжують використовувати фронтальні механізовані та піші піхотні атаки для повільного, але поступового просування в східну і центральну частину Курахового і на південь від Курахового, що підтримує більш масштабні зусилля Росії з ліквідації українського анклаву, що залишився, між Далеким і Кураховим.

Найгіршим сценарієм для України є "прорізання" російськими військами виступу між двома селами на півночі, тоді сили ЗСУ на сході будуть відрізані.

"Існує реальна загроза оточення", — попередив Український центр оборонних стратегій.

Якщо українські сили відступлять, то російські сили "випрямлять" лінію фронту з півдня на північ від Великої Новосілки до Покровська, зменшивши загрози своїм флангам, коли вони візьмуть в облогу Покровськ.

Якщо українці втримаються на виступі, ЗС РФ можуть вирішити ризикнути своїми флангами і все одно атакувати Покровськ. Те, як скоро може початися облога, залежить від багатьох чинників. Зимова погода може перешкодити. "Зростаючі втрати російських росіян у Курській області на заході Росії можуть підірвати загальну міць російської армії", — зазначає Екс.

З іншого боку, нова адміністрація обраного президента США Дональда Трампа може з наступного місяця припинити американську допомогу Україні та позбавити українські війська критично важливого озброєння.

Найближчі тижні мають визначити, як ЗС РФ атакують Покровськ. Чи будуть вони атакувати, вже досить ясно. "Майбутня битва за Покровськ стане кульмінацією наступальної операції противника на південно-західному театрі воєнних дій у 2024 році", — каже Екс, вважаючи, що невелика українська контратака в районі Великої Новосілки не зможе зупинити набагато масштабнішу і, найімовірніше, неминучу російську атаку на Покровськ.

Нагадаємо, вранці 9 грудня стало відомо, що ЗС РФ просунулися відразу біля кількох населених пунктів. Пізніше аналітики проєкту DeepState повідомили, що ворог просувається до Покровська, намагаючись окупувати село Шевченка