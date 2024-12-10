Украинские войска 8 декабря перешли в наступление, вернув себе недавно утраченные позиции в районе Великой Новоселки. Предстоящая битва за Покровск станет кульминацией наступательной операции ВС РФ в Донецкой области.

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Российские войска готовятся наступать на Покровск в Донецкой области. ВСУ контратаковали, но военный эксперт Дэвид Экс отмечает. Что это произошло на участке фронта, который на самом деле не является критически важным ни для Украины, ни для России. Сейчас ВС РФ находятся всего в нескольких км от самого города. Грядущая российская осада не зависит от того, какая сторона контролирует Великую Новоселку и близлежащие деревни. Об этом пишет Forbes.

"Это может зависеть от того, ликвидируют ли российские войска удерживаемые украинцами выступы вокруг Курахово, в 40 км милях к востоку от Великой Новоселки. Главный выступ, глубиной девять миль в самой глубокой точке, врезается в линию фронта к югу от Курахово. Украинские силы в выступе могут угрожать линиям снабжения, поддерживающим российские силы, наступающие на Покровск на севере", — отмечает Экс.

Он подчеркивает, что там находится около 10 тысяч украинских солдат. Но выступ окружают до девяти российских полков и бригад с максимальной численностью до 18 000 солдат.

И россияне продолжают использовать фронтальные механизированные и пешие пехотные атаки для медленного, но постепенного продвижения в восточную и центральную часть Курахово и к югу от Курахово, что поддерживает более масштабные усилия России по ликвидации оставшегося украинского анклава между Дальним и Курахово.

Наихудшим сценарием для Украины является "прорезание" российскими войсками выступа между двумя селами на севере, тогда силы ВСУ на востоке будут отрезаны.

"Существует реальная угроза окружения", — предупредил Украинский центр оборонных стратегий.

Если украинские силы отступят, то российские силы "выпрямят" линию фронта с юга на север от Великой Новоселки до Покровска, уменьшив угрозы своим флангам, когда они осадят Покровск.

Если украинцы удержатся на выступе, ВС РФ могут решить рискнуть своими флангами и все равно атаковать Покровск. То, как скоро может начаться осада, зависит от многих факторов. Зимняя погода может помешать. "Усугубляющиеся потери российской русских в Курской области на западе России могут подорвать общую мощь российской армии", — отмечает Экс.

С другой стороны, новая администрация избранного президента США Дональда Трампа может со следующего месяца прекратить американскую помощь Украине и лишить украинские войска критически важного вооружения.

Ближайшие недели должны определить, как ВС РФ атакуют Покровск. Будут ли они атаковать, уже довольно ясно. "Предстоящая битва за Покровск станет кульминацией наступательной операции противника на юго-западном театре военных действий в 2024 году", — говорит Экс, считая, что небольшая украинская контратака в районе Великой Новоселки не сможет остановить гораздо более масштабную и, скорее всего, неизбежную российскую атаку на Покровск.

Напомним, утром 9 декабря стало известно, что ВС РФ продвинулись сразу возле нескольких населенных пунктов. Позже аналитики проекта DeepState сообщили, что враг продвигается к Покровску, пытаясь оккупировать село Шевченко