Если ВС РФ возьмут Покровск: "Осман" предупредил об угрозе прорыва для еще одной области
Командир Станислав Бунятов заявил, что с вероятным заходом врага в Покровск уже "все смирились". Однако, по его словам, после падения города продвижение российских захватчиков может ускориться.
Потеря города Покровск в Донецкой области будет угрожать прорывом российских войск в еще одном регионе. Об этом 10 декабря заявил командир взвода 24 ОШБ "Айдар" с позывным "Осман" Станислав Бунятов.
По его словам, "все уже смирились" с тем, что ВС РФ зайдут в Покровск. Однако мало кто осознает, какие последствия это будет иметь для обороноспособности Днепропетровской области.
"Днепровская область не застроена селами так, как Донецкая, поэтому продвижение там будут быстрее", — предупредил доброволец.
Также он обратился к тем, кто поддерживает идею мирных переговоров. Бунятов заверил, что зайдя в Днепропетровскую область, враг будет диктовать условия о полной ее передаче РФ.
Ситуация в районе Покровска
Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что после захвата поселка Шевченко возможен прорыв оккупантов в сторону трассы Павлоград — Покровск с целью охвата города с фланга.
Офицер отметил, что из-за плохой погоды пока вражеские штурмы "на паузе". Захватчики остановили продвижение, но перехваты свидетельствуют, что они планируют двигаться дальше.
"И с учетом рельефа это движение возможно на север или на северо-запад от Шевченко", — добавил "Алекс".
В утренней сводке Генерального штаба ВСУ говорится, что за минувшие сутки на Покровском направлении отбили 51 атаку. Наиболее активны российские войска в районе Миролюбовки, Лисовки, Проминя, Даченского, Чумацкого и Шевченко.
Напомним, 9 декабря в DeepState информировали, что ВС РФ стягивают пехоту с целью полной оккупации поселка Шевченко. Аналитики назвали стратегию врага очевидной — взять под контроль логистические пути к Покровску, чтобы впоследствии захватить сам город.
Военный эксперт Дэвид Экс сообщал, что битва за Покровск станет кульминацией наступления ВС РФ в 2024 году. По его оценке, контратака в районе Великой Новоселки не сможет остановить значительно более масштабную атаку на город.