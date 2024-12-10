Если ВС РФ возьмут Покровск: "Осман" предупредил об угрозе прорыва для еще одной области

Командир Станислав Бунятов заявил, что с вероятным заходом врага в Покровск уже "все смирились". Однако, по его словам, после падения города продвижение российских захватчиков может ускориться.

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Потеря города Покровск в Донецкой области будет угрожать прорывом российских войск в еще одном регионе. Об этом 10 декабря заявил командир взвода 24 ОШБ "Айдар" с позывным "Осман" Станислав Бунятов.

По его словам, "все уже смирились" с тем, что ВС РФ зайдут в Покровск. Однако мало кто осознает, какие последствия это будет иметь для обороноспособности Днепропетровской области.

"Днепровская область не застроена селами так, как Донецкая, поэтому продвижение там будут быстрее", — предупредил доброволец.

Также он обратился к тем, кто поддерживает идею мирных переговоров. Бунятов заверил, что зайдя в Днепропетровскую область, враг будет диктовать условия о полной ее передаче РФ.

Ситуация в районе Покровска

Лейтенант ВСУ с позывным "Алекс" сообщил, что после захвата поселка Шевченко возможен прорыв оккупантов в сторону трассы Павлоград — Покровск с целью охвата города с фланга.

Офицер отметил, что из-за плохой погоды пока вражеские штурмы "на паузе". Захватчики остановили продвижение, но перехваты свидетельствуют, что они планируют двигаться дальше.

"И с учетом рельефа это движение возможно на север или на северо-запад от Шевченко", — добавил "Алекс".

Карта боевых действий с пометками "Алекса" Фото: Офицер+ / Telegram

В утренней сводке Генерального штаба ВСУ говорится, что за минувшие сутки на Покровском направлении отбили 51 атаку. Наиболее активны российские войска в районе Миролюбовки, Лисовки, Проминя, Даченского, Чумацкого и Шевченко.

Районы атак 9 декабря в районе Покровска Фото: DeepState

Напомним, 9 декабря в DeepState информировали, что ВС РФ стягивают пехоту с целью полной оккупации поселка Шевченко. Аналитики назвали стратегию врага очевидной — взять под контроль логистические пути к Покровску, чтобы впоследствии захватить сам город.

Военный эксперт Дэвид Экс сообщал, что битва за Покровск станет кульминацией наступления ВС РФ в 2024 году. По его оценке, контратака в районе Великой Новоселки не сможет остановить значительно более масштабную атаку на город.