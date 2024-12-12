Российская ДРГ могла зайти на окраины Покровска, — бойцы ВСУ

Из-за непосредственной близости фронта к городу на Покровском направлении активизировались вражеские ДРГ. Боец с позывным "Мучной" отмечает, что ВС РФ также пытаются продавить украинскую оборону вблизи населенных пунктов Песчаное и Чунишино.

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Ситуация на Покровском направлении остается напряженной, там продолжаются тяжелые бои. В сам Покровск пытаются проникать вражеские ДРГ, одну из которых удалось обнаружить, сообщил лейтенант Вооруженных Сил Украины с позывным "Алекс".

"В крайние южные районы Покровска пытаются проникать вражеские ДРГ, что вполне логично из-за непосредственной близости ЛБЗ к городу. Есть неподтвержденная информация, что сегодня утром засекли одну из таких", — сообщил он.

Информацию об активности российского ДРГ подтвердил и командир взвода 24-го ОШБ "Айдар" с позывным "Осман" Станислав Бунятов.

"Вероятная активность вражеской ДРГ высокая, есть неподтвержденная информация о ДРГ на одной из крайних улиц в Покровске", — рассказал военный.

По данным военнослужащего с позывным Muchnoy, враг обстреливает район Песчаного на Покровском направлении с помощью артиллерии, КАБов и дронов. Для продавливания обороны российские войска перебрасывают батальоны в направлении Песчаного и Чунишино.

"Если они здесь достигнут успеха, то 2 линии обороны южнее Покровска могут развалиться. Однако, это будет сделать очень трудно, поэтому нашим бойцам надо уверенно держаться и нет права на ошибку", — добавил он.

Военный добавил, что оккупанты продолжают наступать на запад от Селидово в направлении Днепропетровской области. Также ВС РФ атакуют с севера и востока в сторону Нововасильевки и Новооленевки. Он отметил, что сегодня здесь планируется накопление войск для дальнейших штурмовых действий.

Также россияне пытаются выйти севернее к Украинке и Ясеновому. Военный добавил, что ВС РФ задействует "более или менее подготовленные группы и осуществляет тактику малых атак".

В Генеральном штабе отметили, что па Покровском направлении украинские военнослужащие остановили 40 наступательных действий российских войск. Враг активно применял авиацию и штурмовал украинские позиции в районах населенных пунктов Шевченко, Песчаное, Новотроицкое, Новоалексеевка, Новый Труд, Даченское, Лисовка, Миролюбовка, Луч и Покровск.

Кроме этого, россияне 14 раз атаковали ВСУ на Купянском направлении. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Западного, Песчаного, Лозовой и Загрызово.

О сложной обстановке на Покровском направлении рассказал и главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский. Он посетил воинов 38-й отдельной бригады морской пехоты и отметил, что там продолжаются бои с превосходящим, прежде всего, в живой силе противником.

"Бои носят исключительно жесткий характер. Российские оккупанты бросают вперед все имеющиеся силы, пытаясь прорвать оборону наших войск. Украинские воины проявляют чрезвычайную стойкость и наносят врагу значительные потери", — отметил Александр Сырский.

Он добавил, что в таких условиях главная задача — усилить оборону, в частности, обеспечить подразделения достаточным количеством боеприпасов и их постоянным подвозом.

Отметим, что российские войска готовятся наступать на Покровск в Донецкой области. Предстоящая битва за Покровск станет кульминацией наступательной операции ВС РФ в Донецкой области.

Потеря города Покровск в Донецкой области будет угрожать прорывом российских войск в еще одном регионе. После падения города продвижение российских захватчиков может ускориться.