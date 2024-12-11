У ЗМІ писали про прорив РФ в Сумську область: "Сталевий кордон" спростував наступ ДРГ (відео)

Диверсанти РФ не намагались проникнути на територію Сумської області, запевнив представник "Сталевого кордону". 10 грудня медіа поширили фейкове повідомлення, створене росіянами для дезінформації українців.

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Російські пропагандисти поширили інформацію про можливий прорив підрозділів ЗС РФ в Сумській області. Насправді ділянка кордону, про яку говорили у фейкових повідомленнях, перебуває під повним контролем українських прикордонників. Про ситуацію у східному регіоні і про загрозу для села Олександрія на Сумщині начальник пресслужби 15 мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон" Іван Шевцов розповів в ефірі "Ми Україна".

Прорив ЗС РФ в Сумській області 10 грудні - Шевцова див. з 22:00

Шевцов пояснив, що його підрозділ насправді не перебуває на тому відтинку кордону, біля якого начебто відбувся прорив ЗС РФ в Сумській області. При цьому він отримав інформацію від побратимів, які тримають оборону поруч з населеним пунктом, про втрату якого писали ЗМІ. Військовий гарантував, що жодного російського солдата не проникло на територію України на тій ділянці, а заяви про інциденти — це вплив російської пропаганди.

"Те, що ми почули сьогодні, це один з їхніх фейків, це їхня дезінформація. Жодного заходу ДРГ на територію України в межах Сумської області не було", — заявив речник "Сталевого кордону".

Інші деталі щодо можливого ДРГ Шевцов не розповів, але зауважив, що противник накопичує сили, щоб вибити українців з Курської області РФ.

Прорив ЗС РФ — що сталось в Сумській області 10 грудня

Зазначимо, вдень 10 грудня аналітики проєкту DeepState у Telegram-каналі повідомили про можливий прорив російських підрозділів в Сумській області. На онлайн-карті бойових дій вони позначили область на південний схід від лінії боїв в Суджі Курської області РФ. Називали село, до якого підбираються росіяни — Олександрія. Площа території, на якій міг перебувати ворог — близько 1,98 кв. км.

Прорив ЗС РФ - ситуація в Сумській області та Олександрії 10 грудня Фото: DeepState

Відразу з'явився коментар речника ДПСУ Андрія Демченка. Зі слів посадовця, ЗС РФ не намагались прорватись на ділянці кордону, про яку повідомили аналітики. Він пояснив, що місцевість — болотиста, тому закріпитись на цій території складно: Сили оборони стежать за ситуацією та втримують позиції, пролунало в ефірі телеканалу.

На можливість прориву також відгукнулись у Сумській військовій адміністрації: заявили, що прориву не було, а повідомлення про це — російський фейк. Крім того, з'явилась заява Генштабу ЗСУ щодо прориву ЗС РФ. Речник командування Дмитро Лиховій повідомив, що "інформація не відповідає дійсності", а громадянам порадив дотримуватись "інформаційної гігієни".

Нагадуємо, 10 грудня видання Financial Times розповіло про загрозливу ситуацію з будівництвом фортифікацій, які мають захистити Дніпропетровську область від наступу ЗС РФ.