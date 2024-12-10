Прорив кордону в Сумській області: в Генеральному штабі відреагували

В Генштабі зазначили, що цю інформацію не підтверджують ні відповідне ОТУ ЗС, ні прикордонники. Раніше в ОВА назвали повідомлення про прорив кордону в Сумській області "фейком".

Related video

В Генеральному штабі Збройних Сил України відреагували на повідомлення аналітиків проєкту DeepState щодо окупації території Сумської області. Речник майор Дмитро Лиховій розповів NV, що ця інформація не відповідає дійсності.

"І відповідне оперативно-тактичне угруповання Збройних Сил, і прикордонники спростовують такі повідомлення. Керуйтеся офіційною інформацією, яка поширюється верифікованими каналами ЗСУ, та дотримуйтеся інформаційної гігієни", — зазначив Дмитро Лиховій.

ЗС РФ зайшли в Сумську область: що відбувалось

Аналітики проєкту DeepState в нічному зведенні від 10 грудня повідомили про успіхи ЗС РФ на кількох напрямках. Вони оновили карту бойових дій та вказали окупованою частину Сумської області.

Згодом співзасновник DeepState Роман Погорілий ексклюзивно для Фокусу більш детально прокоментував поточну ситуацію в Сумській області. Він зазначив про просування ворога біля Олександрії, однак про окупацію населеного пункту не йдеться.

Прорив кордону в Сумській області: реакція ДПСУ

В Державній прикордонній службі Україні зазначили, що прикордонні підрозділи в Сумській області не фіксували спроб заходу та бойових дій. Речник ДПСУ Андрій Демченко додав, що через заболоченість місцевості ворогу буде складно закріпитись та "розвинути свої дії".

ЗС РФ прорвали кордон в Сумській області: як відреагували в ОВА

В адміністрації назвали інформацію про прорив росіянами кордону на Сумщині фейком. Там зазначили, що це повідомлення є ворожою дезінформацією, яка не відповідає дійсності.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ЗС РФ просунулись відразу біля декількох населених пунктів. Пізніше стало відомо, що ворог просувається до Покровська, намагаючись окупувати село Шевченко.