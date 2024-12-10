DeepState повідомив про прорив кордону у Сумській області: в ОВА та ДПСУ відреагували

В ексклюзивному коментарі Фокусу співзасновник проєкту Роман Погорілий розповів, що ворог скористався обстановкою і здійснив маневр північніше села Олександрія. Разом з тим, в Держприкордонслужбі запевняють, що не фіксували спроби прориву кордону. Сумська ОВА інформацію аналітиків DeepState називає фейком.

Related video

ЗС РФ впродовж минулої доби мали успіхи на кількох напрямках, зокрема на території Сумської області. Про це повідомили аналітики проєкту DeepState у нічному зведенні від 10 грудня.

ЗС РФ зайшли в Сумську область — позиція DeepState

"Ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Плехове, Олександрії, Гродівки, Відродження, Петрівки, в Сонцівці, Новотроїцькому та Шевченку", — йшлося у зведенні.

Ба більше, аналітики DeepsState оновили карту бойових дій та вказали окупованою частину Сумської області.

Фото: DeepStateMAP

Згодом співзасновник DeepState Роман Погорілий ексклюзивно для Фокусу більш детально прокоментував поточну ситуацію в Сумській області.

"Ворог здійснює постійний тиск в районі н.п. Плехове і в результаті чергових штурмових дій мав певний успіх з просуванням у селі і взяття значної його частини під контроль. Окрім цього, в процесі цього противник скористався можливістю тактичної обстановки і здійснив маневр через ДКУ північніше від села Олександрія", — розповів співзасновник DeepState Роман Погорілий.

За словами аналітика, ворог мав просування біля Олександрії, однак про окупацію населеного пункту не йдеться.

"Варто наголосити, що ворог мав просування біля Олександрії, а не окупував село. Ми не робили такого позначення, де є окупація, як всі вже почали спростовувати. Варто все ж всім подивитися мапу і перестати гратися в очі", — резюмував Погорілий у коментарі Фокусу.

ЗС РФ зайшли в Сумську область — позиція ДПСУ

На інформацію аналітиків DeepState відреагувала Державна прикордонна служба Україні. Речник Андрій Демченко зазначив, що прикордонні підрозділи в Сумській області не фіксували спроб заходу та бойових дій. Він додав, що через заболоченість місцевості ворогу буде складно закріпитись та "розвинути свої дії".

"Звісно, що на цьому напрямку, але вже безпосередньо по території Росії ворог намагається просунутись безпосередньо по Курській області для того, щоб вибити наші сили із займаних позицій. Тому продовжуємо відстежувати, продовжуємо тримати нашу оборону і звісно, що у разі зміни будемо про це повідомляти", — додав представник ДПСУ.

ЗС РФ зайшли в Сумську область — позиція ОВА

В Сумській обласній військовій адміністрації зазначили, що інформація про прорив росіянами кордону на Сумщині – це фейк. Там назвали повідомлення про перетин кордону ворожою дезінформацією, яка не відповідає дійсності.

"Наразі жодних даних від військових щодо зміни ситуації на кордоні немає, ситуація контрольована", – зазначив начальник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

На момент виходу інформації коментарів ні від Оперативного командування "Північ", ні від Генерального штабу не надходило.

Нагадаємо, що аналітики проєкту Deepstate вночі повідомляли про просування ЗС РФ біля Покровська. Також вони закликали "врятувати" місто від командувача ОТУ.