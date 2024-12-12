Осталось менее 3 км: бои за Покровск могут начаться сегодня, — комбат "Волков да Винчи" (видео)

По словам командира батальона Сергея Филимонова, из-за отсутствия линии обороны образовались "дыры" которыми пользуются оккупационные войска.

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Ситуация на Покровском направлении критическая. Были потеряны ключевые села и укрепленный район возле Новотроицкого и Шевченко. Об этом в комментарии ТСН рассказал командир батальона "Вовы да Винчи" Сергей Филимонов.

Он отметил, что в Шевченко нет ВСУ и в Новотроицком также. Это позволит ВС РФ наступать на Покровск.

"До Покровска осталось значительно меньше, чем 3 километра. Для того, чтобы вести бои, должна быть линия обороны, которая строится исходя из укреплений, которые уже построены и расчета людей, которых надо ставить на полосу. Проблема в том, что высшее командование не замечает дыры, не растягивает батальоны. Те новые бригады, которые заходят, они идут на штурм, а не пытаются выстроить ту линию обороны, которая должна быть для того, чтобы остановить врага, не то, чтобы продвинуться вперед", — сказал Филимонов.

Он добавил, что есть потери среди бойцов Сил обороны и иногда даже операторам БпЛА приходится вступать в бой, потому что есть "дыры" в обороне.

Сергей Филимонов также прокомментировал информацию о заходе вражеской ДРГ в Покровск утром, 12 декабря. Он отметил, что это была неподготовленная ДРГ, а "мясо", поскольку ее быстро ликвидировали и отметил, что россиян в городе нет.

"Россияне делают везде одно и то же. Сначала они отрезают логистику и пытаются обойти город или село с 2 сторон. После того, как логистика отрезана, они начинают заходить внутрь.

"Уже давно говорится, что с Покровском будет такая же история. Враг будет пытаться отрезать трассу на Днепр и после этого, когда город будет в полуокружении или в окружении, когда там нельзя будет осуществлять нормальную логистику, враг попытается зайти внутрь. В лоб он не пойдет. Бои за Покровск. чтобы растянуть нашу оборону, могут начаться даже сегодня", — сказал комбат.

Сергей Филимонов отметил, что они имеют много пленных россиян.

Ранее комбат "Волков да Винчи" в своем телеграм-канале писал, что главная причина катастрофы на Покровском направлении — высшее командование, которое ставит перед подразделениями нереалистичные задачи.

"Генералы, которые не понимают возможностей подразделений и не ориентируются в ситуации на линии соприкосновения", — считает он.

Напомним, что российская диверсионно-разведывательная группа смогла зайти в город Покровск в Донецкой области, 12 декабря. Бойцы Сил обороны обнаружили диверсантов и оперативно их ликвидировали "прежде чем они успели что-то сделать".

Ранее сообщалось, что ВС РФ имеют продвижение в Новотроицком, Успеновке, Курахово, Сонцевке и возле Веселого Гая.