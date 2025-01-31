"Затягують петлю": які напрямки наступу РФ після окупації Покровська, — Reuters (карти)

Росіяни обирають, як рухатись: чи іти на захід рівнинним відкритим простором, чи на північ з густонаселеною місцевістю, написало Reuters. Відстань від передових підрозділів РФ до залізниці на Дніпро складає близько п'яти кілометрів.

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Російське командування бере в "кліщі" місто Покровськ у Донецькій області, війська ворога підійшли впритул до автотраси та залізниці, які прямують у Дніпро. Бійці ЗСУ втримують росіян, які продовжують наступати малими групами або закидають в тил диверсантів. Про те, в яких напрямках може розвиватись наступ РФ, написало видання Reuters.

Видання спершу розповіло про ситуацію під Покровськом станом на 31 січня. Ситуацію описали на основі даних Генштабу ЗСУ, заяв речника ОСУВ "Хортиця" та на основі пояснень українського військового з позивним "Фенікс" з 59 бригади. У статті написали, що ЗС РФ "повільно затягують петлю" навколо міста на заході Донбасу. Основне просування ворога — західний фланг, свідчить карта, яку склали аналітики. Вказано, що росіяни наблизились до прямого шляху на Дніпро: до автомобільної траси E50 та залізниці, яка іде прямо до сусіднього обласного центру. І Покровськ, і дороги — в межах досяжності артилерії РФ та дронів. Внаслідок цього машини, які прямують у Покровськ і далі на схід, змушені їхати об'їзними дорогами, пояснили аналітики. Тим часом росіяни, поступово підбираються до міста і, взявши його, мають два можливих напрямки подальшого наступу, написало Reuters.

Наступ РФ - карта лінії фронту під Покровськом станом на 31 січня Фото: Reuters

Згідно з поясненнями аналітиків видання, ЗС РФ можуть обрати наступні напрямки удару:

або на захід у напрямку Дніпра — шлях пролягатиме рівнинною місцевістю, на якій мало перепон — міста, села розташовані рідше;

або на північ у напрямку агломерації Краматорськ-Слов'янск — місцевість всіяна великою кількістю містечко та сіл, які буде потрібно окупувати.

Наступ РФ - напрямки руху росіян після Покровська Фото: DeepState

Reuters описало дві тактики ЗС РФ, яка дала можливість просуватись ворогу останнім часом. Перша тактика — атаки малими піхотними групами. Друга — проникнення одиничних солдатів в тил ЗСУ та мінування місцевості. Також зауважується, що останнім часом кількість штурмів все ж зменшилась, і зменшилась інтенсивність артилерійських ударів.

Наступ РФ — що робиться під Покровськом

Згідно зі звітом Генштабу ЗСУ станом на 8:00 31 січня під Покровськом відбулось 71 штурм ЗС РФ. Напрямок — найгарячіший на усьому тисячокілометровому східному фронті. Найближчий за кількістю атаки — Торецький напрямок (13). На карті аналітиків DeepState можна побачити, що від лінії фронту до дороги E50 — близько п'яти км.

Наступ РФ - ситуація під Покровськом станом на 31 січня Фото: DeepState

Зазначимо, 27 січня речник ОСУВ "Хортиця" підтвердив важкі бої під Покровськом, і особливо "гаряче" — саме на західному фланзі. Тим часом Станіслав Бунятов з позивним "Осман" розповів про можливі плани наступу ЗС РФ до кінця лютого 2025 року. На його думку, ворог планує повністю окупувати Донецьку область та вийти на кордони Дніпропетровської.

Нагадуємо, 30 січня голова Дніпропетровської ОВА Микола Лукашук попередив жителів регіону про необхідність евакуації.