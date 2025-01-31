РФ разрушила "шахедом" частный дом на Сумщине: что известно (фото)

В результате российской атаки по меньшей мере два человека получили травмы различной степени тяжести.

Related video

К вечеру 30 января российские оккупационные войска ударили "шахедом" по частному дому в Сумской области. Об этом сообщила пресс-служба Сумской областной военной администрации.

"Сегодня, 30 января, около 10 часов вечера враг нанес удар по Краснопольской общине, применив БПЛА типа "шахед". Российский беспилотник попал в частный жилой дом", — говорится в сообщении.

"Шахед" попал в частный дом на Сумщине Фото: соцмережі

В Сумской ОГА уточнили, что в результате вражеской атаки ранения различной степени тяжести получили два человека, которые доставлены в больницу.

"Шахед" попал в частный дом на Сумщине Фото: соцмережі

В областной администрации также призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Напомним, в ночь с 29 на 30 января ВС РФ запустили по территории Украины ударные беспилотники, в результате чего один из них попал в многоквартирный дом в Сумах.

К вечеру 28 января ВС РФ нанесли удар баллистикой по Николаеву, в результате чего погибли две женщины.