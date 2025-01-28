Россияне ударили баллистикой по Николаеву: две женщины погибли, что известно

По словам местных властей, ракета попала в частное предприятие, а погибшими оказались его работницы.

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К вечеру 28 января российские оккупационные войска нанесли удар баллистикой по Николаеву, в результате чего погибли две женщины. Об этом сообщил председатель Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"К сожалению, в результате российского ракетного удара по Николаеву погибли две женщины. Работницы предприятия", — говорится в сообщении.

Городской голова Николаева Александр Сенкевич ровно в 20:00 сообщил о том, что в городе прогремел взрыв.

"В Николаеве был слышен взрыв! Выясняем", — написал Сенкевич, а уже через полчаса также подтвердил, что россияне попали по частному предприятию.

В то же время в мониторинговом телеграмм-канале "Николаевский Ванек" отмечалось, что под удар попал Корабельный район Николаева, а по самому городу ВС РФ ударили баллистикой.

Напомним, 28 января РФ атаковала Украину "шахедами", есть разрушения и отключение света.

В ночь с 24 на 25 января ВС РФ запустили "шахеды" по территории Украины, в результате чего в Киевской области подвергся разрушениям 9-этажный дом.