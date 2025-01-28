Росіяни вдарили балістикою по Миколаєву: двоє жінок загинули, що відомо (відео)

За словами місцевої влади, ракета влучила у приватне підприємство, а загиблими виявились його працівниці.

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Надвечір 28 січня російські окупаційні війська завдали удару балістикою по Миколаєву, внаслідок чого загинули дві жінки. Про це повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"На жаль, внаслідок російського ракетного удару по Миколаєву загинули дві жінки. Працівниці підприємства", — йдеться у повідомленні.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич рівно о 20:00 повідомив про те, що у місті пролунав вибух.

"У Миколаєві було чутно вибух! З'ясовуємо", — написав Сєнкевич, а вже через пів години також підтвердив, що росіяни влучили по приватному підприємству.

Водночас у моніторинговому телеграм-каналі "Николаевский Ванек" зазначалось, що під удар потрапив Корабельний район Миколаєва, а по самому місту ЗС РФ вдарили балістикою.

Оновлено 23:45

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що загиблим працівницям було 54 та 56 років відповідно.

"Тіла загиблих з-під завалів деблокували рятувальники. Частково зруйнована будівля цеху і пошкоджено адмінбудівлю підприємства", — зазначили в ДСНС.

Там також уточнили, що це було приватне підприємство в галузі харчової промисловості.

Нагадаємо, 28 січня РФ атакувала Україну "шахедами", є руйнування і відключення світла.

У ніч з 24 на 25 січня ЗС РФ запустили "шахеди" по території України, внаслідок чого у Київській області зазнав руйнувань 9-поверховий будинок.