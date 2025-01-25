РФ атакувала Київську область: уламки "шахеда" зруйнували житлову новобудову, що відомо

З 4 по 8 поверхи зруйновані балкони будівлі. Крім того, відбулося загоряння виробничого підприємства в іншому районі.

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У ніч з 24 на 25 січня російські окупаційні війська запустили "шахеди" по території України, внаслідок чого у Київській області зазнав руйнувань 9-поверховий будинок. Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"Унаслідок ворожої атаки в одному з населених пунктів області пошкоджено 9-поверховий житловий будинок. Сталася руйнація балконів 4-8 поверхів, вибиті віконні рами. В одному з під’їздів відбулася руйнація перекриття сходової клітини", — йдеться у повідомленні.

Уламки "шахеда" зруйнували багатоповерхівку у Київській області Фото: Київська обласна військова адміністрація

В КОВА уточнили, що всі оперативні служби вже працюють на місці події.

"Проводиться обстеження під’їздів, розбір пошкоджених конструкцій. Новобудова заселена частково", — зазначили у пресслужбі.

Крім того, в іншому районі внаслідок падіння уламків збитої цілі відбулося загоряння виробничого підприємства на площі 600 м. кв.

"Пожежа ліквідована", — наголосили в КОВА.

Зазначимо, що близько третьої ночі ЗМІ повідомляли про вибухи, щоправда, безпосередньо у Києві.

На момент публікації матеріалу інформації щодо постраждалих внаслідок російської атаки не надходило.

Нагадаємо, у ніч з 23 на 24 січня уламки "шахеда" вдарили по багатоповерхівці на Київщині.

У ніч з 22 на 23 січня РФ вдарила чотирма "Іскандерами" по Запоріжжю, внаслідок чого обвалився житловий будинок.