Уламки "шахеда" вдарили по багатоповерхівці на Київщині: зруйновано три поверхи (фото)

У декількох квартирах здійнялась велика пожежа. Мешканців багатоповерхівки у Глевасі евакуювали.

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У ніч з 23 на 24 січня російські окупаційні війська запустили по території України ударні безпілотники, уламки одного з яких влучили у багатоповерхівку у селищі Глеваха Фастівського району Київської області. Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації.

"Унаслідок падіння уламків збитої цілі в одному з населених пунктів області сталася пожежа в 10-поверховому житловому будинку в декількох квартирах. Фіксується руйнування фасаду на 6-9 поверхах", — йдеться у повідомленні.

В КОВА уточнили, що всі оперативні служби вже працюють на місці події.

"Проведено евакуацію мешканців будинку", — наголосили в КОВА.

Там також повідомили, що в іншому населеному пункті виникла пожежа приватного двоповерхового будинку на площі 120 м2.

В мережі також з'явились фото з наслідками влучання уламків "шахеда" по 10-поверхівці.

Уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку Фото: соцмережі

"Уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку в Глевасі на Київщині", — йдеться у підписі до фото.

Уламки "шахеда" влучили у багатоповерхівку Фото: соцмережі

На момент публікації матеріалу інформації щодо потерпілих внаслідок обох інцидентів не було.

Нагадаємо, у ніч з 22 на 23 січня РФ вдарила чотирма "Іскандерами" по Запоріжжю, внаслідок чого обвалився житловий будинок.

Вранці 21 січня РФ атакувала поїзд на Дніпропетровщині.