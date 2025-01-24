Обломки "шахеда" ударили по многоэтажке на Киевщине: разрушены три этажа (фото)
В нескольких квартирах поднялся большой пожар. Жителей многоэтажки в Глевахе эвакуировали.
В ночь с 23 на 24 января российские оккупационные войска запустили по территории Украины ударные беспилотники, обломки одного из которых попали в многоэтажку в поселке Глеваха Фастовского района Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации.
"В результате падения обломков сбитой цели в одном из населенных пунктов области произошел пожар в 10-этажном жилом доме в нескольких квартирах. Фиксируется разрушение фасада на 6-9 этажах", — говорится в сообщении.
В КОВА уточнили, что все оперативные службы уже работают на месте происшествия.
"Проведена эвакуация жильцов дома", — отметили в КОВА.
Там также сообщили, что в другом населенном пункте возник пожар частного двухэтажного дома на площади 120 м2.
В сети также появились фото с последствиями попадания обломков "шахеда" по 10-этажке.
"Обломки "шахеда" попали в многоэтажку в Глевахе Киевской области", — говорится в подписи к фото.
На момент публикации материала информации о пострадавших в результате обоих инцидентов не было.
Напомним, в ночь с 22 на 23 января РФ ударила четырьмя "Искандерами" по Запорожью, в результате чего обвалился жилой дом.
Утром 21 января РФ атаковала поезд на Днепропетровщине.