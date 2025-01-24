Обломки "шахеда" ударили по многоэтажке на Киевщине: разрушены три этажа (фото)

В нескольких квартирах поднялся большой пожар. Жителей многоэтажки в Глевахе эвакуировали.

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В ночь с 23 на 24 января российские оккупационные войска запустили по территории Украины ударные беспилотники, обломки одного из которых попали в многоэтажку в поселке Глеваха Фастовского района Киевской области. Об этом сообщила пресс-служба Киевской областной военной администрации.

"В результате падения обломков сбитой цели в одном из населенных пунктов области произошел пожар в 10-этажном жилом доме в нескольких квартирах. Фиксируется разрушение фасада на 6-9 этажах", — говорится в сообщении.

В КОВА уточнили, что все оперативные службы уже работают на месте происшествия.

"Проведена эвакуация жильцов дома", — отметили в КОВА.

Там также сообщили, что в другом населенном пункте возник пожар частного двухэтажного дома на площади 120 м2.

В сети также появились фото с последствиями попадания обломков "шахеда" по 10-этажке.

Обломки "шахеда" попали в многоэтажку Фото: соцмережі

"Обломки "шахеда" попали в многоэтажку в Глевахе Киевской области", — говорится в подписи к фото.

Обломки "шахеда" попали в многоэтажку Фото: соцмережі

На момент публикации материала информации о пострадавших в результате обоих инцидентов не было.

Напомним, в ночь с 22 на 23 января РФ ударила четырьмя "Искандерами" по Запорожью, в результате чего обвалился жилой дом.

Утром 21 января РФ атаковала поезд на Днепропетровщине.