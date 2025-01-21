РФ атаковала поезд в Днепропетровской области: в "Укрзалізниці" показали последствия (фото)

В результате российского обстрела Приднепровской железной дороги есть раненые. Также повреждены здания и подвижной состав, заявили в "Укрзалізниці".

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Во вторник утром, 21 января, Российская Федерация атаковала железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области. Председатель правления "Укрзалізниці" Александр Перцовский сообщил о трех раненых железнодорожниках.

По его словам, "прилет" произошел на Приднепровской железной дороге.

Перцовский отметил, что работники "действовали четко". После объявления воздушной тревоги закрепили поезд, собрали пассажиров и прошли в укрытие депо.

"Поезд восстановим, главное — спасены жизни! С коллегами встречусь лично в ближайшие дни, отметим за четкость!", — написал глава "Укрзалізниці" в Facebook.

Он также показал, как выглядит изнутри поврежденный вагон.

Фото: Скриншот

В 8:06 в компании сообщили, что железнодорожная инфраструктура Днепропетровщины находится под вражеской атакой. На то время было известно о двух раненых железнодорожниках.

"Один госпитализирован, другому — оказана медицинская помощь на месте. Также повреждены здания и подвижной состав", — говорилось в сообщении "Укрзалізниці".

Фото: Скриншот

В 6 часов утра Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистического вооружения с востока и сообщали о скоростных целях в направлении Днепра. Через несколько минут после этого "Суспільне Дніпро" писало о взрывах в городе.

Напомним, 17 января ВС РФ ударили баллистикой по Кривому Рогу. В сети показали пробитое насквозь бомбоубежище.

18 января в Офисе генпрокурора сообщили, что ликвидировали агентурную ячейку спецслужб РФ, в состав которой входили сотрудники "Укрзалізниці" и киевского метрополитена.