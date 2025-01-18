Укрытие пробило насквозь: в сети показали последствия удара РФ по Кривому Рогу (видео)

Утром 18 января стало известно, что количество жертв российского удара возросло до пяти. В реанимации скончалась 22-летняя девушка.

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Во время вражеского удара баллистикой по Кривому Рогу днем 17 января ракета разрушила укрытие учебного заведения, сообщают в местных Telegram-каналах и публикуют видео последствий.

Авторы канала HKR пишут, что во время атаки было насквозь пробито хранилище в учебном заведении.

"Были ли шансы выжить, если бы там были студенты?" — спросили авторы канала HKR.

По состоянию на утро 18 января председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул сообщал, что количество жертв ракетного удара возросло до пяти.

"Долгое время врачи в реанимации боролись за жизнь 22-летней девушки, сделали все возможное и невозможное, но от многочисленных травм не совместимых с жизнью она умерла. Соболезнования родным и близким. Вечные проклятия врагу", — написал председатель Совета обороны.

Пострадали от обстрела 19 криворожан, из них 4 — дети. Госпитализированы трое взрослых и один ребенок.

Ударом повреждены 4 многоэтажки и 10 домов частного сектора, а также перебиты трубы отопления — без тепла остались 11 домов. По стене одного из жилых домов пошли трещины из-за взрывной волны.

"Только что я встречался с компанией, которая имеет лицензию на инструментальное обследование. Так они будут этим заниматься. Если можно восстановить стену, сделаем. Если нет — по нашей городской программе поможем людям средствами, чтобы они смогли купить себе жилье", — сказал Александр Вилкул.

Местные Телеграмм-каналы 17 января рассказали, что во время удара по Кривому Рогу погибли бабушка и внук. 20-летний Алексей учился в педагогическом университете и хотел стать учителем географии, а его 61-летняя бабушка Алена работала в Третьей городской больнице.

Также СМИ сообщили, что во время баллистической атаки на Кривой Рог переселенец, который похоронил первую женщину в Херсоне в 2022 году, потерял вторую жену.