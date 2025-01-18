Укриття пробило наскрізь: в мережі показали наслідки удару РФ по Кривому Рогу (відео)

Вранці 18 січня стало відомо, що кількість жертв російського удару зросла до п'яти. В реанімації померла 22-річна дівчина.

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Під час ворожого удару балістикою по Кривому Рогу вдень 17 січня ракета зруйнувала укриття навчального закладу, повідомляють у місцевих Telegram-каналах і публікують відео наслідків.

Автори каналу HKR пишуть, що під час атаки було наскрізь пробито сховище в навчальному закладі.

"Чи були шанси вижити, якби там були студенти?" — запитали автори каналу HKR.

Станом на ранок 18 січня голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул повідомляв, що кількість жертв ракетного удару зросла до п'яти.

"Довгий час лікарі у реанімації боролися за життя 22-річної дівчини, зробили все можливе та неможливе, але від численних травм не сумісних із життям вона померла. Співчуття рідним та близьким. Вічні прокляття ворогу", — написав голова Ради оборони.

Постраждали від обстрілу 19 криворіжців, із них 4 — діти. Госпіталізовані троє дорослих і одна дитина.

Ударом пошкоджено 4 багатоповерхівки та 10 будинків приватного сектору, а також перебито труби опалення — без тепла лишилися 11 будинків. По стіні одного з житлових будинків пішли тріщини через вибухову хвилю.

"Щойно я зустрічався з компанією, яка має ліцензію на інструментальне обстеження. То вони будуть цим займатися. Якщо можна відновити стіну, зробимо. Якщо ні – за нашою міською програмою допоможемо людям коштами, щоб вони змогли купити собі житло", — сказав Олександр Вілкул.

Місцеві Телеграм-канали 17 січня розповіли, що під час удару по Кривому Рогу загинули бабуся та онук. 20-річний Олексій навчався в педагогічному університеті й хотів стати вчителем географії, а його 61-річна бабуся Альона працювала у Третій міській лікарні.

Також ЗМІ повідомили, що під час балістичної атаки на Кривий Ріг переселенець, який поховав першу жінку в Херсоні 2022 року, втратив другу дружину.