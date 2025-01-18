РФ завербовала работников "Укрзализныци" и метрополитена, — Офис Генпрокурора (фото)

По информации правоохранителей, мужчины были завербованы еще в 2014 году. После начала полномасштабного вторжения они передавали куратору информацию о перемещении СБУ, последствия попаданий и готовились к проведению диверсионных действий по указанию ФСБ.

Related video

Правоохранители ликвидировали агентурную ячейку спецслужб Российской Федерации, в состав которой входили сотрудники акционерного общества "Укрзализныця" и киевского метрополитена. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, двое граждан Украины были завербованы в 2014 году представителем Калининградского управления Федеральной службы безопасности России. До 2022 года подозреваемые скрыто предоставляли ему информацию о перемещении подвижного состава поездов с грузами, представляющими интерес для РФ, а после начала полномасштабного вторжения — информировали куратора о перемещении подразделений Вооруженных сил Украины и предоставляли информацию о последствиях попаданий по городской инфраструктуре. Кроме этого, они готовились к проведению диверсионных действий по указанию ФСБ.

У лиц были проведены обыски, по результатам которых изъято оружие, патроны, взрывчатка, средства связи и компьютерная техника. Все это использовалось для общения с куратором.

Обоим гражданам сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 с 111 Уголовного кодекса Украины) и оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ (ч. 3 ст. 436-2 УК Украины).

"Во время документирования преступления также установлены факты оправдания фигурантами и их близким окружением вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификации ее участников. Брат одного из подозреваемых задержан и уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 УК Украины, матери — вручено уведомление о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 УК Украины", — добавили в Офисе Генпрокурора.

Напомним, что будут судить предпринимателя, который продавал военную гуманитарку. Его общество завозило в Украину шлемы и бронежилеты под видом гуманитарной помощи якобы для нужд Национальной гвардии, но на самом деле все товары реализовывались в магазине.

Добавим, что в Днепропетровской области разоблачено предприятие, которое помогает РФ строить лаборатории, в которых россияне разрабатывают ядерное оружие. К организации сделки причастен владелец украинской компании-производителя стройматериалов.