Тысячи шлемов и бронежилетов: будут судить предпринимателя, который продавал военную гуманитарку

Предприятие завезло в Украину 4,7 тысячи шлемов, 3 тысячи плит для бронежилетов и 1,7 тысячи бронежилетов как гуманитарную помощь для Нацгвардии. Но "защиту" не передали гвардейцам, а продавали в магазине.

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Досудебное расследование в отношении директора общества, которое завозило в Украину шлемы и бронежилеты под видом гуманитарной помощи якобы для нужд Нацгвардии, но на самом деле реализовывалось в магазине, завершено. Об этом информируют в Бюро экономической безопасности.

Установлено, что подозреваемый в мае — июне 2022 года под видом гуманитарной помощи завез на таможенную территорию Украины 4,7 тыс. защитных шлемов, 3 тыс. баллистических плит к бронежилетам и 1,7 тыс. бронежилетов. Чтобы получить льготы на ввоз товаров военного назначения, предприниматель предоставил таможенным органам поддельные гарантийные письма с ложной информацией о конечном получателе.

"Защита", по документам, предназначалась для воинской части Национальной гвардии Украины, но фактически товар военного назначения незаконно продавали в специализированном магазине в Киеве и онлайн.

Во время обысков в офисных и складских помещениях и магазине компании была изъята амуниция общей стоимостью более 40 млн гривен.

Также было установлено, что при продаже товаров предприятие уклонилось от уплаты налогов на более 15 млн грн.

Директору общества было сообщено о подозрении и избрана мера пресечения в виде залога. Ему инкриминируется совершение мошенничества с финансовыми ресурсами и нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. Сейчас обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в конце марта 2024 года стало известно о военном Нацгвардии, который был вынужден ехать почти три часа в тамбуре "Интерсити", потому что его не пустили внутрь вагона со служебной собакой Эрми.

Как оказалось, согласно правилам "Укрзализныци" собак, выше 45 см, вообще запрещено перевозить в вагонах этого поезда, поэтому проводники, которые пустили животное в техническое помещение, нарушили правила перевозки.